Počilo med znanima Slovenkama: Pozna ga en teden in revica ni vedela, kaj narediti

Razgreto ozračje je očitno vplivalo tudi na odnose med tekmovalkami prejšnje sezone Sanjskega moškega. Prejšni teden smo poročali o prepirih med Carmen Osovnikar in Lauro Beranič, ta teden pa se je odprla nova fronta.

Carmen in Ana. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Po vodi je splavalo prijateljstvo med Ano Pusovnik in Carmen, ki sta bili še prejšnji teden nerazdružljivi. Vse skupaj je Carmen objavila na instagramu in sledilcem zaupala, da jo je Ana pustila na cedilu zaradi novega fanta, ki ga pozna komaj en teden. Carmen je posnetek zaslona objavila v zgodbi in s tem napovedala vojno še eni sotekmovalki iz Sanjskega moškega.

FOTO: Instagram

Spomnimo, nerazdružljivi sta bili vse od šova. Skupaj sta hodili na počitnice ter objavljali skupne trenutke, ki jima jih je marsikdo zavidal.