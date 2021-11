Počilo med Mitjo in Natašo: »Najprej zjeb.. žensko in potem misliš, da bo tvoja«

Spet je bilo pestro v šovu Ljubezen po domače. Tako sta se Mitja in Nataša odpravila na tečaj tantre.

Preberite še:

Na tečaju tantre sta morala odgovarjati tudi na vprašanje o tem, koliko časa potrebuje moški, da se vzburi in koliko časa potrebuje ženska. In seveda je sledila tudi praksa in sproščanje in dihanje. Po tečaju je Nataša ocenila, da se stvari razvijajo v pravo smer. A vseeno ju tečaj tantre ni povezal, saj je po vrnitvi domov med njima počilo.

Tako naj bi Mitja Nataši rekel, da je dobila vojno, ni pa dobila bitke. In ko ga je vprašala, če misli na izločanje, ji je Mitja pritrdil, kar jo je ujezilo. Nataša je zato napovedala, da bo odšla domov.

Preberite še:

»Rekel si, da me ne boš ponižal. Pred celo Slovenijo me hočeš ponižati. Jaz hočem biti s tabo do konca, sva se zmenila, kaj je narobe,« je bila Nataša zelo razburjena.

Nataša je znorela. FOTO: Voyo

Ob tem je Mitja dodal, da je imel občutek, da se hoče kazati, kar je Nataša zanikala. »Najprej zjeb.. žensko in potem misliš, da bo tvoja,« je dodala. A Mitja je dodal, da je takšno reakcijo od nje pričakoval, a da gredo stvari naprej.

A dokončne odločitve ali naj zares odide ali naj kak dan še počaka, Nataša nato vendarle ni sprejela.