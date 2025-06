Slovenski glasbenik v bolnišnici: »Bil sem čisto v svojem filmu!«

Pevec Urban Vidmar je svoje sledilce na Instagramu pred dnevi presenetil z iskreno objavo o nedavni zdravstveni preizkušnji. Razkril je, da je bil pred kratkim hospitaliziran — danes se počuti bolje, a okrevanje bo, kot pravi sam, dolgotrajno.

»Prišel sem z intenzivne, tako da je rešeno,« je pomiril oboževalce v eni od zgodb na Instagramu. Kot je pojasnil, so mu že februarja našli tvorbo pri hrbtenici, dolgo pa ni bilo jasno, za kaj natančno gre. »Zelo me je skrbelo, bolj, kot sem mislil. Zdaj sem v redu.«

Prvič v življenju je bil pod splošno anestezijo, kar je bila zanj povsem nova izkušnja. »Sem bil čisto v svojem filmu,« je priznal.

Čeprav pravi, da vožnja po bolnišničnih hodnikih ni ravno prijetna, je ohranil značilen smisel za humor. »Res je fajn, ko te vozijo naokrog, zanimiv občutek, ne ravno prijeten,« je povedal in dodal, da je v bolnišnici že stkal prve simpatične vezi. Prijazna snažilka mu je namreč z avtomata prinesla kup sladkarij. »Dal sem ji za kavo,« je razkril in naštel kup slaščic, s katerimi ga je razveselila. »Sem presrečen,« je še dodal.

Ni vedel, s kakšno tvorbo ima opravka

Vidmar je za naš portal razkril, da so bili trenutki negotovosti izjemno naporni. »Iskreno, ni bilo lahko, čeprav sicer glede zdravja ne kompliciram preveč,« je povedal. »Ampak moram reči, da mi je na trenutke šlo do živega — še posebej v trenutkih, ko ne veš, s kakšno tvorbo imaš opravka … ali gre za kaj rakavega ali ne. Tisti dnevi negotovosti so bili dolgi in polni skrbi. Čakal sem rezultate preiskav, čakal na odgovore in na srečo se je izkazalo, da gre le za tvorbo krvi.«

Pevec je pojasnil, da okrevanje ne bo hitro, saj je bila tvorba tik ob hrbtenici, zelo blizu živčevja, kar je pomenilo dodatne omejitve pri zdravljenju.

»Poseg je za mano, a okrevanje bo, vidim, kar dolgotrajno,« je dejal.

Po operaciji ga še vedno včasih prevevajo manj prijetne misli: »Včasih me po operaciji še vedno obhajajo malo sitne misli, ker je veliko počitka in, kot vsak človek, najtežje je biti na miru — tudi ko hočeš kaj početi, trenirati, iti ven, itd. Ampak verjamem, da se bo s časom vse postavilo na svoje mesto. Je treba le malo potrpljenja.«