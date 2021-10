Ambrož s Kmetije nam je razkril, kaj ga je po odhodu iz šova najbolj presenetilo

Ambrož Vahen Kralj je moral dokončno zapustiti Kmetijo. iz hiše v gozdu so ga znova odnesle spletke, a ga to niti ne preseneča. Ponosen je, da je ostal zvest sam sebi. Z vedno nasmejanim Šentjurčanom, ki je od začetka pri tekmovalcih in gledalcih veljal za favorita, smo na hitro poklepetali. Zaupal nam je tudi, kdo ga je najbolj presenetil ter kako so se je po koncu snemanja nadaljevala ljubezenska zgodba z Nino.

Kako ste se počutili, ko ste morali zapustiti Kmetijo?

Kaj naj rečem, bili so fenomenalni, saj sem se končno rešil tega kompota, po domače povedano. Po drugi strani pa občutki niso bili dobri, ker sem Nino pustil med takimi hijenami. Upam in verjamem, da se bo Nina dobro znašla tudi brez mene.

Tekmovalci so že drugič spletkarili za vašim hrbtom …

Ja, kar se tiče spletkarjenja v gozdu, bom rekel, da sem pričakoval, da bom jaz šel. Po njihovih mimikah in po druženju sem imel občutek da se nekaj naklepa proti meni. To mi je povedal šesti čut, tako kot tudi za nekatere druge stvari. Sicer pa so spletke tako vsepovsod, je pa res, da sem preveč zaupljiv človek. V šovu nisem imel nobene taktike, nisem se povezal z nobenim klanom, bil sem nevtralen. Najbolj važno pa je, da sem ostal zvest samemu sebi.

V šovu je našel ljubezen. FOTO: Pop TV

Ko gledam izjave po televiziji, so me nekatere osebe kar presenetile. Od njih nisem pričakoval, da bodo tako govorile. Je pa res, da sem bil skoraj vsem trn v peti. Ampak kaj češ, to je del tega šova. Imeli so svoje spletke.

Kdo vas je najbolj presenetil?

Iskreno me je najbolj prenesetil Franc. Jaz sem mu na začetku zaupal, on je pa nekako sedel na dveh stolih, oziroma lahko bi rekel, da kar na večih. Ampak, nimaš kaj. To notri je šov, vsak se bori za denar, eni bolj, drugi manj. Ni denar v življenju vse, važno je, da imaš srce na pravem mestu.

Koga po koncu šova ne želite več videti?

Jaz sem tak človek, da tisto, kar se zgodi, nekako recikliram. Z moje strani ni nobenih zamer, res pa je da je manj druženja oziroma pogovora z določenimi osebami. Z večjim delom tekmovalcev sem ohranil stike. Nekateri pa so se umaknili.

Verjetno ne rabim spraševati, komu privoščite zmago …

Seveda Nini privoščim zmago, to se ve. Podpiram jo v vseh zadevah, tudi izven šova. Moj drugi favorit je pa Tilen, z njim sva se zelo povezala. Se pa na videz že od prej malo poznava. Notri sva razvila dobro prijateljstvo, veliko se druživa tudi izven šova. Ohranjamo stike (smeh).

Izvedeli smo, da sta par tudi po koncu šova. Kako so se zadeve odvijale med vama? Sta se takoj dobila in nadaljevala, kar sta začela v Kmetiji?

Po koncu snemanja sva si vzela nekaj dni vsak zase. Da malo urediva zadeve in se k sebi spraviva. Sva se pa neprestano slišala. Potem pa sva bila kmalu spet skupaj in drug ob drugem. V glavnem, se zadeva lepo nadaljuje, vse je bolj umirjeno. Ni spletk, ni negativne energije.