Po zmagi LPS: Žalostno je, kako Slovenci nikoli nismo zadovoljni z ničimer in nikoli ne držimo skupaj

Kot vsako leto so po Emi (in po vseh drugih takšnih in drugačnih šovih) nekateri zadovoljni, drugi ne, dejstvo pa je: k sosedom v Torino odhaja skupina LPS s pesmijo Disko (mnoge je navdušil nastop Maje Keuc in Bojana Cvjetićanina, ki si ga oglejte tukaj). Ali bodo ostali pri slovenskem jeziku in istem naslovu, bomo šele videli, odzivi na njihovo zmago pa so že znani. Preleteli smo, kaj o zmagovalcih menite vi, nekaj izmed mnogih pa izpostavljamo spodaj (nelektorirano):

»Iskrene čestitke fantom in dekletu. Ostanite preprosti, naravni, mladostni. Bodite močni, pogumni, vztrajni v dobrem. Preskočite vsa polena, ki jih bodo vam zmetali pod noge.«

»Zame nič posebnega ni presežek, ampak vsake oči imajo svojega malarja, oziroma "ušesa", srečno.«

»Na mladih svet stoji in refren gre v uho«

»Komu je všeč, naj jim bo. Ti mladi pa naj gredo v Italijo na pico in špagete, naj si naberejo nove življenjske izkušnje. V prihodnih letih pa bi bilo morda dobro končati s tem dragim cirkusom, ker vsako leto znova izgublja svoj prvoten pomen. Prvoten namen Eurosonga je bil, da vsaka država zastopa svojo državo v svojem jeziku, da zmaga najboljša pesem - brez "političnih spletk"; da se EU "predstavi kot skupnost držav z podobnimi možnostmi ...Torej, vse to, kar zdaj, ko smo že lep čas v EU, vemo, da nismo. Tudi v svetu glasbe se EU deli na jedro in periferijo. - žal.«

»Sploh ni tak slaba, se kar dobro cuje , zanimiva taka, nekaj drugacnega«

»No, strokovno zirijo mormo pa res zamenjat,drugace pa vse dobro Lps«

»Mladi LPS bo bo zmaga v Torino EUROSONG, naslednji leto EuroSong v Sloveniji .. že vemo«

»Če bi folk imel vsaj kaj pameti, bi poslali July naprej, ker bi imela najboljšo šanso, da nas popelje na vsaj kakšno solidno mesto. Osebno mi ni bila všeč, a verjamem, da bi znala prit vsaj višje kot lani ker ima moderen in mlad folk rad take (še posebej letos meni, da bo dosti takih mladih gledalo po lanski zmagi Italijanov, ki so ratali zelo popularni). Proti tem našim fantom nimam nč, mislim, da še lahko naredijo kaj iz sebe in imajo potencial ampak definitivno niso za na evrovizijski oder.«

»Sej pa ste imeli možnost glasovanja. Bi pa glasovali in bi mogoče vaša pesem zmagala. Kok je to zanimivo ko imajo vsako leto na koncu Eme vsi toliko za povedat. Čestitke LPS. Jaz sem navijala za Batista Cadillac pa jim je malo zmanjkalo.«

»Niso bili najslabši, vendar bi si Manuche in Batista Cadilac bolj zaslužili zastopati Slovenijo (vsaj v mojih očeh). Razumem pa, da imajo popularni srednješolci zelo velik nabor navijačev in 1. mesto po izboru glasovalcev ni presenečenje. Bolj bode 2. mesto po izboru strokovnih komisij. Ampak hej.. fantje niso "švoh" in imajo nek poseben "groove", ampak vprašanje, če bo dovolj za preboj v finale Eurosonga.«

»Žalostno je kako Slovenci nikoli nismo zadovoljni z ničemer in nikoli ne držimo skupaj ter, da res pod vsako objavo, ki jo odpres na Facebooku bereš samo negativne komentarje. Karkoli bi prišlo naprej bi bili mi nezadovoljni pa tudi če bi bila to zmagovalna Evrovizijska pesem… LPS super ste bili, res noro kaj lahko uspe tako mladi skupini… Mislim, da ste veliko bolj odrasli in zreli, kot večina, ki tole komentira«

»Glasbeni strokovnjaki, narod je izbral. Komad je pa po vsakem poslušanju boljši. Dobri bodo v Torinu. Končno neki frisnega..«

»Ne vem če so ti ki so glasovali kdaj gledali evrovizijo. Mislim da ne znamo ločit kaj je primerno za valeto in kaj za nastop pred celo Evropo«

»Res se vsako leto vprašam...ALI MORAMO RES BIT PRISOTNI NA EUROSONGU??«

»Lusni, simpaticni, igrivi kot da smo že kdaj sli naprej, važno da kritizirate ane! Nej mladi izkusijo novo izkusnjo.«

»Čestitam vam LPS. Res ste super. Končno nekaj svežega. Ne ozirajte se na negativne komentarje. Na Eurosongu samo dobro od delajte, pa boste v finalu.«

»Bravo LPS sedaj pa pogumno na Evrovizijo. Tisti pa, ki imate grdo grozne komentarje pa se prosim prijavite naslednje leto, da slišimo vaš "talent". Nikoli ne bo za vse prav zato se grdih komentarjev vzdržite!«

»Sicer je stvar okusa, ampak meni ni niti malo všeč. Sploh pa ne vem zakaj še vedno zapravljamo denar za Evrovizijo, saj se dobro ve, da Slovenija nima šans za zmago. Točke delijo glede na gospodarske in politične interese in ne glede kvalitete pesmi.«

»Manuche in Batista Cadillac....super. LPS cestitam. Dolgo let nisem gledala EME in sem prijetno presenecena, ni bilo dolgocasno«

»Mulci so sami napisali besedilo, glasbo, prišli po izkušnje...in dobili največ točk...trikrat!!! Podpiram, privoščim...še več takih...potem bo nabor večji, boljši!«

»Čestitke zmagovalcem. Zgražam pa se nad toliko negativnimi komentarji. Neverjetno, da prevladuje negativizem in toliko zgražanja.«

