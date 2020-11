Po vročih poljubih sta končala v šotoru: Zalival bom samo tvojo rožico (FOTO)

Ljudje, pazite se prevarantov: oškodovanci izgubili od 17 do 98 tisoč evrov

Na območju PU Koper in PU Nova Gorica so v letu 2020 dobili več prijav ljudi, ki so prek različnih platform za finančno trgovanje vlagali svoj denar, pa so bili pri tem oškodovani. Obljuba hitrega zaslužka Od konca aprila do danes sta koprska in novogoriška uprava skupaj prejeli šest prijav, pri katerih so bili prijavitelji oškodovani od 17.000 evrov do 98.000 evrov.