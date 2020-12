Po vroči noči v šovu prijateljstvo na kocki: A sta se dala dol?

Vroče sta se poljubljala. FOTO: Pop TV

insta v prejšnji oddaji šova Ljubezen po domače preživela vročo noč v šotoru. Kot je razvidno iz napovednika naslednje oddaje, to nikakor ne bo všečin, saj sta zaman čakali, da se bo parček zvečer vrnil domov. Darja in Alenka sta prijateljici od prej, pred prihodom v šov pa sta zagotavljali, da nič ne more uničiti njunega odnosa, niti moški ne. A sodeč po reakciji Alenke, se to utegne spremeniti, saj je bila na oba vidno jezna.Darja se je vrnila brez modrčka, Alenka pa ju je neposredno vprašala, ali »sta se dala dol«. Kako se bo pred Alenko in Ružo zagovarjal zaljubljeni parček, bomo videli v sobotni oddaji.Parček je ob jezeru v šotoru preživel vročo noč, že vnaprej pa sta napovedala, da se lahko zgodi kar koli. Četudi pred kamerami nista želela govoriti o tem, kaj točno se je dogajalo, njuna nasmeška povesta veliko ...