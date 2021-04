Po vrnitvi na sceno uvedla korenite spremembe

Pevka Maja Založnik je že večkrat opozorila nase. Pred leti se ji je med deset tisoč prijavljenimi pevci iz Nemčije, Avstrije in Švice kot prvi in edini Slovenki uspelo prebiti med 135 najboljših kandidatov v svetovno znani šov pevskih talentov The Voice of Germany in od takrat naprej je vse dejavnejša tudi na domači sceni. Maji je med petimi žiranti uspelo prepričati prav svojega najljubšega, Samuja Haberja, pevca svetovno znane finske skupine Sunrise Avenue. Pri nas pa je pred kratkim nastopila kot nuna v pevskem šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, v katerem je navdušila s svojo osebnostjo in osupnila z močnim vokalom. Za glasbenico je bilo leto 2020 prelomno, saj je postala mamica hčerkici Arwen. Zaradi prvega leta materinstva je petje postavila na stranski tir, zdaj pa znova svojo energijo vlaga v tisto, kar počne najraje. Med drugim je za začetek naredila nekaj sprememb na glasbenem področju, in sicer je prekinila sodelovanje s srbsko skupino Moonshine in začela sodelovati s popolnoma novo ekipo. Njene odnose z javnostmi je prevzela znana slovenska piarovka Kaly Kolonič, ki skrbi tudi za Čuke, Nušo Derenda, Chorchypa, Radeta Šerbedžijo, Zdravka Čolića, Davorja Radolfija in številne druge. Maja in Kaly sta se odlično ujeli, kar dokazuje tudi dejstvo, da je prav Kaly tista, ki je Maji napisala besedilo za novo pesem. Koloničeva je v preteklosti napisala že več tekstov, med drugim za Niko Zorjan, Petro Slapar in skupino Select. Majina nova pesem govori o prepovedani, a hkrati brezpogojni ljubezni, ki premaga vse ovire in najde pot do zmage.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: