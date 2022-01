Po večmesečnem premoru se Anja Ramšak vrača v studio

Dolgo se je ugibalo, kdaj se bo voditeljica Anja Ramšak vrnila pred radijski mikrofon, saj so jo poslušalci Radia 1 že močno pogrešali. Po večmesečnem premoru, ki si ga je vzela zaradi izgorelosti in zdravstvenih težav, je zdaj končno jasno, da se vrača v studio.

Potem ko jo je širna Slovenija spoznala kot sovoditeljico najbolj poslušanega jutranjega programa, se bo tokrat preizkusila kar v lastnem radijskem šovu s svojim dobrim prijateljem Robertom Roškarjem. Z njim je lansko leto ob koncih tedna in med poletjem tvorila »najbolj prižmojznjeno radijsko dvojico« v Ramšak in Roškar Showu ter številnih potegavščinah, s katerimi sta zabavala gledalce na družabnih omrežjih. Svojo fantastično kemijo bosta zdaj še nadgradila. Pričakujete lahko še več zabave, smeha, vrhunskih šal in zbadanja, kajti Anja in Robert sta dobila lastno oddajo Šov domov.

Poslušalce bosta prvič pozdravila 24. januarja ob 13. uri. V njuni oddaji ne bo manjkalo zabavnih rubrik, kot so Oceni svoj dan, Poslušalec tedna, Samo minuta, Vprašaj strica Robija in WTF-kviz. »Oba sva navdušena, jaz mogoče še bolj kot Anja. Vem, da bo Anja v najino popoldne prinesla več mladosti, iskrivosti, zabave. Res se veselim, Anja mene vedno znova obogati in razsvetli. Zavedam se, da bo najino sodelovanje prineslo samo dobro. Hkrati pa se zavedam, da kot moški na pragu abrahama težko kaj naredim sam,« je v smehu povedal Roškar, Anja pa ga je dopolnila: »Prvič boste slišali naspano Anjo. Mislim, da je ta moja naspana različica veliko bolj prijazna.«