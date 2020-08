Po več letih ima poskočni Dejan letos obilo časa za razvajanje

Z avtodomom je raziskoval Madžarsko, kjer so ga presunila polja rumenih sončnic. FOTO: Osebni Arhiv

Poskočni muzikanti so nazadnje javno igrali na odprtju Mariborskega otoka junija letos. FOTO: Osebni Arhiv

Namesto treh in več nastopov na teden so zdaj srečni, če imajo enega na mesec.

»Poskočni smo imeli od začetka koronavirusa oziroma pandemije do danes le dva nastopa. Igrali smo ob odprtju bazena na Mariborskem otoku ter na eni poroki. Ena se nam je sicer še obetala prav ta mesec, a je trenutno še vse v zraku in ne vemo, ali bo ali ne bo,« je za Slovenske novice razkril frontman Poskočnih, ki je bil dolgo najbolj znan po svoji irokezi, a si jo je decembra lani v oddaji Vikend paket dal pobriti, brivski aparat pa je zaupal kar mamiin očetuA brez skrbi, čeprav odtlej Dejan večinoma na glavi nosi klobuk, pod njim že rastejo novi lasje in morda se bo kmalu spet pohvalil z novo živopisno irokezo. Ker nastopov ni, pa ima letos obilo časa za počitnice, ki jih prejšnja leta dejansko ni užil.»Trenutno sem v Grčiji na otoku Kos. Na letališču sem bil testiran za koronavirus, pred dnevi pa sem prejel potrdilo, da sem negativen. Vse skupaj glede virusa se mi zdi močno pretirano, jaz se držim vseh zdravstvenih ukrepov, ampak kar se zdaj dogaja, ne samo pri nas, ampak po vsem svetu, je res obupno. Ni prav, da so nas, glasbenike, tako stisnili v kot. Ampak ne morem nič drugega kot to, da skrbim, da se tisti v rizičnih skupinah ne bi okužili. Nam zdravim in mladim pa privoščim čim več posla, v mojem primeru koncertov,« pravi Dejan.Da je vrag, pardon, koronavirus, res odnesel šalo, govori tudi tole dejstvo: »Ker smo vsi profesionalni glasbeniki in smo se letos znašli v več kot grozni situaciji, so vsi fantje iz skupine Poskočnih že zaprli svoje statuse samostojnih podjetnikov (s. p.-je). Jaz sicer še vztrajam, odločil pa sem se, da letošnje poletje preživim na morju in v hribih ter preprosto uživam.«Kot še pove Dejan, bi v normalnih razmerah tačas imeli s Poskočnimi v povprečju po tri in več nastopov na teden, zdaj pa so srečni, če imajo enega na mesec. Zato je čas izkoristil za uživanje. Nekaj časa je bil v Bohinju, kjer imajo Krajnčevi družinski apartma ob jezeru, s kolegi je bil z avtodomom teden dni tudi na potepu po Madžarski, v okolici Blatnega jezera.»Trenutno sem, kot rečeno, v Grčiji na otoku Kos, potem grem za 14 dni nazaj v naš Bohinj, potem pa še za teden dni v Goriška brda, kjer bom koristil državne bone. Od tam bom šel v Izolo, kjer bom teden dni animator na taboru mladih glasbenikov, potem pa bom šel s starši še v Biograd. Zagotovo se bom vrnil tudi še v Bohinj, medtem ko bom potepanje sklenil v Prekmurju in delno tudi še na naši Obali. Vmes bom opravil še kakšen nastop in snemanje, s čimer bom poskušal zaslužiti nekaj za preživetje, da ohranim svoj status s. p.-ja. Na srečo sem zadnja leta nekaj prihranil. Ne vem, kako bi bilo, če si ne bi dal nekaj denarja na stran,« razmišlja Dejan, ki je poslušalcem ostal v spominu tudi po uspešnici Adijo, madam.Sicer pa so bili Poskočni muzikanti, poleg Modrijanov, dejansko tisti, ki poleti niso imeli prostega dne. V oddaji Slovenski pozdrav na Televiziji Slovenija so bili nepogrešljivi kot spremljevalni bend in brez njih ni minila nobena oddaja. A letos je vse drugače, saj so že marca morali odpovedati tudi vsa televizijska snemanja, nastopili so le v oddaji Pri Črnem Petru, ki so jo snemali v naravi.»Razlika v primerjavi s prejšnjimi leti je res velika. Prav zdaj v teh dneh bi moralo vse pokati po šivih, nastopi bi se vrstili, mi pa smo daleč od normalnega stanja. Vendar upanje umre zadnje, in tako upam, da se bo kmalu vrnili čas kot pred korono in se bo počasi vse uredilo. Dejansko pa je povsod turistov manj. Hrvaška je zelo prazna, prav tako Madžarska, zdaj v Grčiji je enako. Je nekaj ljudi, ampak daleč od tistega, kar smo videvali minula leta,« sklene Dejan Krajnc, ki seveda upa, da se bo skupaj s Poskočnimi kmalu vrnil na odre in bodo s fanti spet naredili kakšen selfie s svojim zvestim občinstvom. Na to težko čakajo tudiin