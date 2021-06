Po tleh so leteli kozarci: Polona nam je razkrila ozadje burnega prepira z Lauro

Polona: Pustila me je samo



O slavnem prepiru smo se pogovarjali tudi z Lauro. Njeno plat zgodbe bomo objavili jutri.

Minuli vikend je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek prepira med Lauro in Polono, ki sta v soboto zvečer obiskali mariborski gostinski lokal. Sprva sta se podali v besedni prepir, nato pa so začeli po tleh leteti kozarci. Spomnimo: Laura nam je po koncu snemanja šova povedala, da sta s Polono postali kot zmešani sestri in da veliko časa preživita skupaj »Kaj je s tabo? Zdaj so mi povedali. Celo oddajo sem te zagovarjala, ti pa z njimi sediš. Kaj je s tabo, budalo? Samo iz sebe delaš budalo!« je slišati Polono, ki je v baru pristopila k mizi, za katero je še z dvema ženskama sedela Laura. Do njiju tedaj pristopi neznanec in ju skuša pomiriti, a se strasti le še bolj razvnamejo. »Jaz delam budalo iz sebe?« vpraša Laura, ki ji nato prekipi, z mize zabriše na tla kozarec, nato pa enako naredi tudi Polona.Lauro in Polono smo povprašali, zakaj je prišlo do prepira, saj sta sicer po koncu šova postali prijateljici. Kot nam je pojasnila Polona, je minuli vikend v Mariboru obiskala Lauro. Pričakovala je, da bosta čas preživeli skupaj. »Potem sva bili v lokalu, ki ga Laura promovira. Tam me je malce zapostavljala in se družila z drugimi, zato sem bila bolj kot ne sama,« pripoveduje Polona in dodaja, da je zaradi tega postala slabe volje. Potem pa je izvedela še, da se je Laura prejšnji teden dobila z Nino R., ki je v šovu veliko udrihala po Lauri. »To me je res presenetilo. Nina jo grdo žali v oddaji, sem mislila, da se bo Laura bolj postavila zase. Na ta način sama iz sebe dela norca. Zato sem jo vprašala, kaj je z njo narobe,« še pravi 18-letnica.Kmalu so po tleh leteli tudi kozarci, saj kot pravi Polona, sta obe temperamentni ženski. Za zdaj se strasti še niso pomirile, a kot pravi, verjame, da se bosta pogovorili. »Mislim, da bova tudi čez to šli in bova ok,« sklene mlada svetlolaska.