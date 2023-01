Slovenski olimpijec šokiral z objavljeno golo fotografijo bivše žene, zdaj se je oglasila

Slovenski olimpijec Tim Kevin Ravnjak (26), pred časom razšel z ženo Nino Klinar, s katero imata otroka, je te dni poskrbel za škandal, ki je zaokrožil tudi po tujih medijih. Njun razhod ni bil prijateljski, a deskar na snegu je šel še korak dlje in na njegovem profilu na instagramu je zazevala objava razgaljenega mednožja, menda nekdanje žene. Ob vsem tem je pustil še sporočilo tastu. Kaj je pisalo, raje nismo povzemali.

Čeprav je bila fotografija, po vsej verjetnosti zaradi politike instagrama, kmalu umaknjena in Ravnjakov profil zelo hitro tudi izbrisan, je bila škoda narejena. »Kot mamica in kot ženska ne privoščim nobenemu izmed vas situacije, v kateri sem se znašla sama. Mnogi izmed vas me sprašujete zakaj sem tiho in zakaj ne povem svoje plati- iz čisto preprostih razlogov…. Sama sem mnenja, da dejanja govorijo več kot tisoč besed, zato mi je komentiranje oz. zagovarjanje same sebe širši javnosti potrata mojega časa in energije, ki jo šparam za Mio. Eden glavnih razlogov je tudi ta, da bom vedno lahko moji punčki brez slabe vesti pogledala v oči, ona pa upam, da bo nekoč ponosna name in da ji bom vzor. Vzor pri tem, kako se obnaša, kako biti sočuten do sočloveka, kaj pomeni spoštovanje in dostojanstvo ter v prvi vrsti to, da si najprej človek. In to mi je vredno več kot karkoli,« se je sedaj preko družabnih omrežji oglasila Nina ter med drugim zapisala, da je celotno zadevo predala sodišču in kriminalistom.

»Če imaš čisto vest, je vse precej lažje. Sčasoma pa dobiš tudi tako debelo kožo in se naučiš hendlat ter reagirat na takšne ali drugačne provokacije. Pomaga tudi psihoterapija in pa podpora mojih najbližjih. Končno se tudi vračam nazaj biti jst jst, polna veselja in optimizma in tega mi ne bo nikol več noben vzel.«