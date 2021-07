Po tej znani Slovenki so poimenovali torbico

Uspešna in srčnase je v svojem življenju preizkusila že v marsikateri vlogi. Med drugim je bila bolničarka, natakarica, TV-voditeljica in model za prestižne modne znamke v Milanu. Trenutno se poleg starševstva posveča vodenju izjemno uspešnega kulinaričnega projekta Odprta kuhna in se ukvarja še z drugimi projekti, ki združujejo skupnost ter ji pomagajo rasti v sožitju z drugimi.Preberite več na Onaplus.si