Po strašnih potresih na Novi Zelandiji se je oglasila Savina Atai

Novozelandce sta v četrtek stresla dva močna potresa. Prvi z magnitudo 7,3, drugi z magnitudo 8. Oblasti so izdale številna opozorila pred cunamijem in prebivalce na obali pozvale, naj se zatečejo v notranjost države. Na Novi Zelandiji je tudi veliko Slovencev, med temi je najbolj znana, ki si je tam po poroki zustvarila novo življenje. Tako je zapisala (nelektorirano):»Varna in hvaležna po 7,2 in 8 stopnji potresa. Ponoči me je zbudil potres z epicentrom na sosednjem otoku Nove Zelandije. Sledil je še en, še močnejši, z nevarnostjo tsunamija, zaradi česar so evakuirali del prebivalcev na Severnem Otoku. Mi tukaj smo varni in zaščiteni, moj mož je za stalno bivališče prav zato izbral Nelson, ker je iz vseh strani zavarovan in nima odprtega oceana. Streslo nas sicer je, ni bilo prijetno, a smo varni. Ves čas sem v mislih in skrbeh za sosednji otok, ki je zdaj izven nevarnosti, se pa znanjo zgoditi še popotresni sunki. Zadnje leto je polno preizkušenj ...A smo se še bolj povezali, še bolj držimo skupaj in cenimo tisto, kar je najbolj pomembno. Ter smo hvaležni za vsak trenutek. Hvala, Rada te imam.«