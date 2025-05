Po sporu sta se oglasila Marjetka in Raay: »Vsaka zgodba ima dve plati«

V Sloveniji odmeva spor med pevko Niko Zorjan in glasbenikoma Alešem (Raayem) in Marjetko Vovk. Trojica je vrsto let sodelovala, nato pa je njihov spor pripeljal tudi do tega, da je Zorjanova ostala brez videospotov na YouTubu. Zorjanova je svojo plat zgodbe že povedala javnosti, prav tako so se na spor že odzvali tudi nekateri drugi glasbeniki. Svojo plat zgodbe pa sta zdaj povedala še Raay in Marjetka.

V svoji objavi na družbenem omrežju Instagram sta med drugim zapisala, da je Nika od njunega podjetja zahtevala nekaj več kot 134 tisoč evrov. Kot pravita, nista nasprotovala temu, da se Zorjanova ob izteku pogodbe osamosvoji. Menita, da se želi očrniti njuno ime. V zapisu sta tudi omenila, da je bilo v njihovem sodelovanju tudi veliko lepih in nepozabnih trenutkov.

»Dragi najini. Razmišljala sva, ali bi se držala slovenskega pregovora: kdor molči, devetim odgovori, pa vendar sva začutila, da je prav, da se oglasiva. Žalostna sva, kako hitro ljudje - na podlagi zgolj enostranske zgodbe - z vso strastjo in jezo komentirajo, pljuvajo in obsojajo.

Kako hitro se ustvarjajo mnenja o stvareh, ki jih ne poznajo, in kako malo je prostora za razumevanje, ko gre za čustvene, zapletene in nikakor ne črno-bele odnose. Vsaka zgodba ima dve plati. Tudi ta. Najina je takšna: Nika Zorjan je od naju* približno pol leta pred iztekom sodelovanja zahtevala nekaj več kot 134.000 EUR. (*od najinega podjetja). Neutemeljeno, brez pravne podlage, brez dokazov, z izkrivljanjem resnice in s svojo interpretacijo zakona.

Tega zahtevka nama ni izročil poštar, ampak detektiv. Strašljivo, mar ne? Čudiva se tudi naključju, da ravno v tednu pred najinim največjim koncertom, v Hali Tivoli. To naju je zlomilo. Naj POUDARIVA, da nikakor nisva nasprotovala temu, da se Nika ob izteku pogodbe konec leta osamosvoji. Z nadaljevanjem svoje glasbene zgodbe, tudi z najinimi pesmimi.

Ta poziv ni bil tako nedolžen. Že takrat sva ga med drugim razumela kot grožnjo z mediji, da v kolikor se neutemeljenemu zahtevku ne ugodi v 8 dneh, sledi medijski pomp. To sva razbrala iz sledečega (citirava): "V izogib sodnim in drugim postopkom ter z namenom preprečitve medijskega poročanja ter medijskega obravnavanja predmetne zadeve, v katero sta vključeni medijsko znani osebi, predlagam sestanek v naši odvetniški pisarni ..."

Takrat sva razočarana dobila občutek, da Nikin namen ni bil zgolj morebitna predčasna prekinitev pogodbe, ampak zaslužiti čimveč.

Ker stojiva za svojim poštenim in trdim delom in dogovori, grožnjam nisva klonila, a sva se kljub temu skušala odzvati s predlogi, ki bi bili kompromis.

Zaradi vseh njenih dejanj v zadnjem času, neupravičenih obtožb in nekaj, kar razumeva kot izsiljevanje, sva svoje pesmi želela distancirati od nje, ker taka dejanja ne predstavljajo več naju in najinih vrednot.

Naj še poveva, da kljub temu, da naj bi pesmi z youtuba umaknila midva, je nekatere zaprla dodatno tudi sama, ne moreva se upreti misli, da morda z razlogom, da bi vse skupaj izgledalo še bolj šokantno.

Že nekaj časa tudi vsebinsko nismo bili na isti valovni dolžini, med drugim se nisva strinjala tudi z oskrunjanjem najinih del na različne načine. Kot recimo spreminjanje besedila pesmi 1, 2, 3 v: "Jebi se, jebi se, mangupe".

Kar se dogaja zdaj, je tisto, kar je bilo že napovedano v Nikinem pozivu s strani odvetnika - medijski pritisk. Zdi se, da gre predvsem za očrnitev najinega imena, ki sva ga gradila z delom, glasbo, vztrajnostjo. 21 let.

To se zdaj dogaja. Imava občutek, da je za nekatere to zdaj zaželen trenutek pozornosti – tudi, če se ta gradi na popolnoma neresničnih ali izkrivljenih navedbah.

Za nami je 13 let skupne poti in lagala bi, da ni bilo veliko lepih in nepozabnih trenutkov, toplih in iskrenih besed, a kot vsak odnos, ima tudi ta vzpone in padce. Ker želiva biti vzor svojim otrokom in jim pokazati, kako se nesoglasja rešujejo, se v nadalje ne želiva vpletati v morje neskončnih enostranskih izjav preko medijev.

Hvaležna sva vsem, ki razumejo, da vse skupaj tudi naju zelo boli in se žaljivih komentarjev o stvareh, ki niso črno-bele, zadržijo.«