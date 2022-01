Znana Slovenka bo po smrti očeta in mame zibala

Pred štirimi leti je Izolanka Sara Rutar pometla s konkurenco in postala prva ženska zmagovalka kuharskega šova MasterChef Slovenija. V žep je pospravila petdeset tisočakov, istega leta se je odločila za samostojno pot podjetnice.

»Vodim svoj mali imperij. Delam za različna podjetja, ustvarjam nove recepte, delam na dogodkih in organiziram delavnice po Sloveniji. Izdelujem in kreiram tudi torte in vse, kar je povezano s sladicami. Pripravim lahko catering in razna kulinarična doživetja za manjše skupine … Torej, kjer je hrana, sem tudi jaz,« pravi simpatična Primorka, ki pa je v zadnjih letih doživela kar dve izgubi, ki sta jo močno prizadeli.

Sara je bila izjemno navezana na mamo Miro, ki je umrla kmalu po njeni zmagi v MasterChefu. Foto: osebni arhiv

Istega leta, ko je domov prinesla znameniti kuharski pokal, je po dolgotrajni bolezni umrla njena mama Mira, ki ji je Sara posvetila zmago. »Tudi zadnji mesec, ko je bila v bolnišnici, je govorila samo o meni in o tem, kako je ponosna name, ter vsem kazala moje slike in časopise, v katerih sem bila objavljena,« je takrat dejala Sara, ki je zadnja leta prepričana, da mama bdi nad njo in ji na svoj način občasno pošlje kakšno sporočilo, da lažje stopa skozi podvige in ovire življenjskega vsakdana.

Aprila letos je Sari umrl še oče, kar jo je izjemno hudo prizadelo, saj je bil prav on tisti, ki jo je navdušil za kuho. Bil je povsem običajen petek, ko se je Sarin oče Janko peljal na zdravniški pregled v Novo Gorico, v nekem trenutku pa je 57-letnika izdalo srce. Cestne kamere so pokazale, da je avto zaneslo s ceste na odstavni pas, tam je podrsal ob zaščitno ograjo, nato pa se je ustavil. »Novica, ki me je spravila dobesedno na tla in zaradi katere ne najdem besed, ki bi opisale mojo žalost in bolečino. S težkim srcem to pišem in solze mi tečejo. Dragi ata, praznina, ki je nastala ... ni besed, kako mi je hudo. Prehitro si odšel. Rada te imam,« je Sara zapisala ob njegovi smrti. V težkih trenutkih ji je ob strani stal njen srčni izbranec Dejan, ki ga je Sara spoznala lani.

Cestne kamere so pokazale, da je avto zaneslo na odstavni pas.

Par je pred kratkim začel obnavljati hiško in si ustvarjati skupni dom, nato pa ju je presenetila novička, ki sta jo zaradi neizmerne sreče zadnje tedne le stežka skrivala. Tudi za Saro je po vseh težkih preizkušnjah posijalo sonce, junija prihodnje leto bo prvič postala mamica. »Leto 2021 je bilo zame čustveno res zelo naporno, zato me je tale novička pobožala po duši. Z Dejanom ne moreva opisati sreče, ljubezni in topline, ki jo trenutno občutiva, in iskreno si za letošnji božič ne bi mogla zaželeti boljšega darila. V letu 2022 se bo za naju vse spremenilo, ampak sva pripravljena in že res komaj čakava, da spoznava najinega otroka,« se veseli simpatična Primorka.