Po škandalu s sporočili se nam je oglasil Sandi: Strokovnjaki so udarili mimo ...

V šovu Poroka na prvi pogled se odnosi še naprej zapletajo in dvigujejo prah. Po vročem razkritju dopisovanja med Sandijem in prijateljico njegove žene Milko je zdaj spregovoril tudi glavni akter zgodbe.

Kot smo poročali, so kamere ujele dopisovanje, v katerem si Sandi in Milka izmenjujeta željo po srečanju. Sandi je celo priznal, da mu je žal, da se ni poročil z Milko. Pogovor je bil tako vroč, da so nekatera sporočila pozneje celo izginila – Instagram namreč omogoča samodejno brisanje, ko jih prejemnik prebere.

Miha Hercog je v oddaji Poroka na drugi pogled razkril, da je bilo v pogovoru veliko osvajanja. »Vmes se je ona malo ustavila in dejala, da ne bi bilo primerno, da se dobita na kavi, ampak je na to kmalu pozabila,« je komentiral in dodal, da je pogovor pravzaprav začela Milka.

Sandi: Ni prevara, sledil sem svojemu srcu

Sandi je zdaj spregovoril za Slovenske novice in razkril svojo plat zgodbe:

»Ko sem zagledal Milko, mi je bila takoj všeč. To je bila tista prava iskra na prvi pogled. Če bi hotel, bi lahko izkoristil tudi Viktorijo, vendar je nisem – in v tem ne vidim nič slabega. To, da sem se odločil za njeno prijateljico, ni prevara. Vsem, ki kažejo s prstom name, povem: sledil sem svojemu srcu in si sam poiskal svojo ženo. Strokovnjaki so udarili mimo, jaz pa bi, če bi lahko čas zavrtel nazaj, to ponovil brez pomisleka.«