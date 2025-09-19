  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

POROKA NA PRVI POGLED

Po škandalu s sporočili se nam je oglasil Sandi: Strokovnjaki so udarili mimo ...

Pravi, da ni šlo za prevaro, temveč je le sledil svojemu srcu.
Sandi Kojić. FOTO: Planet TV
Sandi Kojić. FOTO: Planet TV
N. B.
 19. 9. 2025 | 10:02
 19. 9. 2025 | 10:02
A+A-

V šovu Poroka na prvi pogled se odnosi še naprej zapletajo in dvigujejo prah. Po vročem razkritju dopisovanja med Sandijem in prijateljico njegove žene Milko je zdaj spregovoril tudi glavni akter zgodbe. 

Kot smo poročali, so kamere ujele dopisovanje, v katerem si Sandi in Milka izmenjujeta željo po srečanju. Sandi je celo priznal, da mu je žal, da se ni poročil z Milko. Pogovor je bil tako vroč, da so nekatera sporočila pozneje celo izginila – Instagram namreč omogoča samodejno brisanje, ko jih prejemnik prebere.

Miha Hercog je v oddaji Poroka na drugi pogled razkril, da je bilo v pogovoru veliko osvajanja. »Vmes se je ona malo ustavila in dejala, da ne bi bilo primerno, da se dobita na kavi, ampak je na to kmalu pozabila,« je komentiral in dodal, da je pogovor pravzaprav začela Milka.

Sandi: Ni prevara, sledil sem svojemu srcu

Sandi je zdaj spregovoril za Slovenske novice in razkril svojo plat zgodbe:

»Ko sem zagledal Milko, mi je bila takoj všeč. To je bila tista prava iskra na prvi pogled. Če bi hotel, bi lahko izkoristil tudi Viktorijo, vendar je nisem – in v tem ne vidim nič slabega. To, da sem se odločil za njeno prijateljico, ni prevara. Vsem, ki kažejo s prstom name, povem: sledil sem svojemu srcu in si sam poiskal svojo ženo. Strokovnjaki so udarili mimo, jaz pa bi, če bi lahko čas zavrtel nazaj, to ponovil brez pomisleka.«

Več iz teme

Poroka na prvi pogledšovSandi
ZADNJE NOVICE
13:00
Suzy
NAGRADE EMMY 2025

Poglejte, v kakšnih oblekah so na letošnjih emmyjih zablestele zvezdnice (Suzy)

Na rdeči preprogi je spet vršalo, saj se že leta velike zvezde vračajo na male zaslone, kar prinaša tudi bolj bleščeče prihode na podelitev.
19. 9. 2025 | 13:00
12:56
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Novomeški župan žaluje: Poslovil se je v veri in upanju v Gospoda

Pokojni Lojze je bil tudi gasilec.
19. 9. 2025 | 12:56
12:54
Novice  |  Slovenija
TRČENJE NA ŠTAJERKI

Pozor, prometna nesreča zaprla avtocesto (FOTO)

Voznikom svetujejo, da se na začetku zapore razvrstijo na levi pas.
19. 9. 2025 | 12:54
12:52
Ona  |  Stil
SREČANJE

Princesa Kate s to modno izbiro izrazila spoštovanje Melanii

Valižanska princesa in prva dama ZDA v ujemajoči modni kombinaciji podali pomembno sporočilo.
19. 9. 2025 | 12:52
12:36
Kronika  |  Doma
NESREČA NE POČIVA

V gorski nesreči poškodovan otrok, odpeljal ga je helikopter

Zgodilo se je na poti na Stol.
19. 9. 2025 | 12:36
12:21
Novice  |  Slovenija
IZSTOP IZ ESS

Slovenski podjetniki na nogah: poglejte, s čim grozijo Golobu, če bo uresničil napoved o božičnici

Cvar men, da je načrt vlade le lažna obljuba.
19. 9. 2025 | 12:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
SMS

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki