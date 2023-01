Po razkritju drame na RTV Slovenija se je oglasil Igor Bergant

»To ni prepovedani napovednik za Planico 2023 na TV Slovenija, a zato ni bil posnet nič manj srčno. Hvala preštevilnim kolegicam in kolegom ter javnosti za podporo!« To so besede, ki jih je po razkritju dogajanja na RTV Slovenija objavil voditelj Odmevov Igor Bergant. V videojavljanju na twitterju na koncu še doda: »Pa en lep smučarski pozdrav od kolegov Sekuja Condeja in Saše Krajnca.«

Poročali smo, da so zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici za napovednike televizijskih vsebin na RTV Slovenija želeli narediti promocijske spote, v katerih bi prepoznavni obrazi TV Slovenija športne navdušence vabili v Planico. Med povabljenimi na snemanje so bili tudi Saša Krajnc, Igor E. Bergant in Seku M. Conde.

A spotov z omenjeno trojico menda ne bo, zato so nekateri videospote označili za prepovedane, bodo pa menda tisti, v katerih bosta nastopila Luka Svetina in Valentina Plaskan, oba novinarja oziroma voditelja, ki sta z RTV Slovenija začela sodelovati, potem ko je vajeti TV Slovenija prevzel Uroš Urbanija.

Zakaj so se tako odločili, smo vprašali direktorja Urbanijo. Kaj nam je odgovoril, preberite v članku Nova drama na TV Slovenija: to naj bi Urbanija prepovedal Bergantu in Krajncu.