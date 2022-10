Po prevari se je oglasila Nuša Lesar

Nuša Lesar je svojimi sledilci delila nedavno prevaro, ki se je pojavila na svetovnem spletu. Njeno fotografijo in osebne podatke so namreč izkoristili za promoviranje preparata za hujšanje in ob tem zapisal, da je ob pomoči tega izgubila kar 17 kilogramov. Lesarjeva je sporočila, da nič od naštetega ne drži in da je največ kilogramov (3 kg) izgubila le enkrat v življenju, ko je imela trebušno virozo.

Sledilcem je zaupala tudi, da ni z nikomer v tožbenem postopku in da svoje spore zaenkrat rešuje na miren način. Zapisala je še, da naj ne nasedajo tovrstnih lažnim novicam.