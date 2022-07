Po prepiru s Carmen se je oglasil še Anin bivši: Lahko bi bil tiho, pa ne morem biti

Te dni je izjemno napeto med udeleženkami prejšnje sezone Sanjskega moškega. Prejšnji teden smo ekskluzivno poročali o prepirih med Carmen Osovnikar in Lauro Beranič, ta teden pa se je odprla nova fronta: sprli sta se tudi nekdanji dobri prijateljici Carmen in Ana Pusovnik. Carmen je po tem objavila del njunega pogovora, ko ji je ta potožila, da ne ve, kaj naj naredi z nekim fantom.

Očitno pa je Carmen razkrila tudi podrobnosti, ki jih ji je Ana zaupala po razhodu s Saškom Taksom. Tudi on se je namreč oglasil na instagramu in dejal, da sta z Ano v dobrih odnosih, Carmen pa zabičal, da se je njuna zveza ne tiče. »Lahko bi ostal tiho, pa ne morem. Kaj sva imela jaz in Ana je najina stvar. Kako sva prijateljevala, kako sva se ljubila in kako in zakaj sva se na koncu tudi razšla. Ne vem, kaj se najina veza tiče tebe? Da pa nekoga, ki ti je zaupal po razhodu (pa naj bo to ljubezenska, prijateljska ali poslovna veza), pričneš javno blatit pa je skrajno primitivno,« je med drugim zapisal Taks.