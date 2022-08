Po porazu se je javila žena slavnega slovenskega košarkarja: Kakšni navijači pa ste? (FOTO)

Košarkarji Slovenije so doživeli prvi poraz to poletje. Po devetih zaporednih zmagah na uradnih in prijateljskih tekmah so v drugem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 klonili na gostovanju v Münchnu proti Nemčiji z devetnajstimi točkami zaostanka.

Se je pa po porazu oglasila žena enega izmed slovenskih košarkarskih ljubljencev. Adrijana Dimec žena Žige Dimca je v duhu poraza objavila posnetek iz slikanice, kjer glavni junak razlaga, da je treba tudi ob porazih bodriti naše predstavnike. Ko v navijačih vzbudi jeza, zaradi poraza se oglasi pravljični junak, ki pravi: »Kakšni navijači pa ste? Tekmovalce je treba spodbujati in jim stati ob strani.«

FOTO: Instagram

Kot je še napisala naša bralka, ki je poslala dotično vsebino: »Navijači moramo biti v dobrem in slabem in jim s svojim spodbujanjem dati novih zagonov za prihodnje tekme.«

Slovenija ima po osmih nastopih v kvalifikacijah za prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Aziji, pet zmag, za uvrstitev pa po izkušnjah iz prejšnjih kvalifikacij potrebuje še dve zmagi iz preostalih štirih tekem.