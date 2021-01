Po pohorskem snegu je lovil pujsa

Štirinožec je na varnem in toplem, zdaj mu iščejo dom. FOTO: OSEBNI ARHIV

Bil je premražen in lačen. Prav dolgo po moje ne bi preživel.

Da pohorski bregovi in strmine premorejo veliko lepot in skrivnosti, meni tudi pevec in voditelj na Hitradiu Center. Znano štajersko hribovje je očaralo tudi njega, saj tam na vikendu preživi marsikateri prosti trenutek. Še posebno lepo je na 1000 metrih nadmorske višine, kjer je pokrajina ovita v belo odejo. Sprehodi po neokrnjenih poteh, čeprav mora gaziti sneg, so pravljični tako podnevi kot v urah, ko se stemni. Te dni pa je Kori v odmaknjeni hribovski idili doživel srečanje, ki ga človek ne doživi vsak dan. »Kot po navadi sem se sprehajal s psi, ko nam jo je kar naenkrat nasproti primahal pujs. Sredi Pohorja in v snegu! Debelo sem pogledal, misleč, da sem se zmotil, a sem kar prav videl. Res je bil pujs, povrhu mali vietnamski pujs, ki nikakor ni pohorski domačin,« pravi Kori.Ker mu je bilo takoj jasno, da ta žival ne spada na Pohorje in še manj na sneg, je bilo očitno, da se je izgubil ali pa ga je kdo zavrgel. Kori je znan tudi kot ljubitelj živali in živalovarstvenik, zato je takoj sklenil zavihati rokave. Ampak misel, da se mu bo pujs kar vrgel v naročje, se je zelo hitro izkazala za povsem zgrešeno in utopično. Kori je posebneža dvakrat lovil, pa mu ni šlo od rok. »Nisem bil edini. Tudi drugi so ga videli in poskušali pomagati, pa je bil prepameten in prehiter, da bi ga ulovili,« pravi. Igranje slepih miši je trajalo nekaj dni, petega dne pa se je našel človek, ki je vendarle bil kos urnemu štirinožcu. »Pujsa so mi dobesedno pripeljali, saj so ga ujeli in dostavili moji prijatelji sankači. Za nas je bil prehiter, motorne sani pa so mu bile kos. Pripeljali so ga pet kilometrov daleč in vzel sem ga v začasno namestitev ter oskrbo,« pove radijec.K temu, da lovljenje zbegane živali, ki se je znašla v povsem tujem in neprijaznem vremenskem okolju, ni trajalo še dlje, sta pripomogla tudi lakota in mraz. »Bil je premražen in lačen. Prav dolgo po moje ne bi preživel. Še vedno ne vem, od kod se je vzel. Tu okoli ni nobene kmetije in tudi ljudje se poznamo, tako da vemo, da takega pujsa nima nihče. Da bi sam prišel od daleč, pa ni mogoče. Tako bi rekel, da ga je očitno nekdo zavrgel,« meni Kori. Po nenavadni pustolovščini je pujs na varnem in toplem, pod okriljem enega od društev za zaščito živali. Kori si želi, da bi se našel kdo, ki mu bo ponudil ustrezen dom in bo zanj skrbel tako, kot je treba. Sam ga, zaradi službe in ker so pri hiši že psi, ne bi mogel obdržati.