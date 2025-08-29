OKREVA

Po operaciji na črevesju legendarni kitarist odpovedal nastope

Kitarist Primož Grašič se je oglasil iz bolnišnice.
Fotografija: Primož je zagotovo eden najbolj produktivnih in prepoznavnih kitaristov v Sloveniji. FOTO: ARHIV DELA
Primož je zagotovo eden najbolj produktivnih in prepoznavnih kitaristov v Sloveniji. FOTO: ARHIV DELA

S. N.
29.08.2025 ob 17:20
S. N.
29.08.2025 ob 17:20

Priznani slovenski jazz kitarist Primož Grašič, ki je sicer tudi član Big Band RTV Slovenija, je na svojem Facebookovem profilu sporočil, da je v jeseniški bolnišnici prestal operacijo črevesja in bo zato zaradi dolgotrajnega okrevanja z odrov odsoten okoli dva meseca.

Po operaciji je nasmejan in optimističen. FOTO: FACEBOOK
»Operacija končana, uspešna, zdaj pa okrevanje!« je zapisal optimistični glasbenik, še prej je zaskrbljene oboževalce nagovoril z besedami: »Včasih te življenje boža, včasih pa opozarja. Trenutno ležim v bolnici na Jesenicah, po operaciji črevesja. Tokrat bo moje okrevanje trajalo približno dva meseca, zato ne bom nastopal. Zaenkrat gre vse po načrtih, hvala vsem za lepe misli, ki sem jih prejel do sedaj. To sem napisal, da bo iz prve roke.« Pod njegovo objavo so se zvrstile lepe želje po čim hitrejšem okrevanju, tople in opogumljajoče besede, mnogi med prijatelji pa so mu zaželeli hitro vrnitev na koncertne odre.

Bolezen je legendarnega 57-letnega glasbenika doletela ravno med festivalom Jazz kamp Kranj, ki ga z bratom ustvarjata že 22 let in je potekal med 13. in 23. avgustom, in je zaradi slabega počutja nastop na njem Grašič odpovedal že minuli teden. Prav tako bi moral nastopiti na koncertu v Kranju petega septembra, ko sta imela s pevcem Matjažem Zupanom namen proslaviti častitljivo obletnico njune prve skupine Apokalipsa. Koncert, ki ga bodo obogatili različni glasbeni gostje, ki so bili del njune glasbene poti, je prestavljen na junij 2026. Primožu pa ob tej priložnosti želimo hitro okrevanje.

Glasbenika sta prestavila koncert na prihodnje leto. FOTO: OSEBNI ARHIV
