Po operaciji na črevesju legendarni kitarist odpovedal nastope
Priznani slovenski jazz kitarist Primož Grašič, ki je sicer tudi član Big Band RTV Slovenija, je na svojem Facebookovem profilu sporočil, da je v jeseniški bolnišnici prestal operacijo črevesja in bo zato zaradi dolgotrajnega okrevanja z odrov odsoten okoli dva meseca.
Bolezen je legendarnega 57-letnega glasbenika doletela ravno med festivalom Jazz kamp Kranj, ki ga z bratom ustvarjata že 22 let in je potekal med 13. in 23. avgustom, in je zaradi slabega počutja nastop na njem Grašič odpovedal že minuli teden. Prav tako bi moral nastopiti na koncertu v Kranju petega septembra, ko sta imela s pevcem Matjažem Zupanom namen proslaviti častitljivo obletnico njune prve skupine Apokalipsa. Koncert, ki ga bodo obogatili različni glasbeni gostje, ki so bili del njune glasbene poti, je prestavljen na junij 2026. Primožu pa ob tej priložnosti želimo hitro okrevanje.
