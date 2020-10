Po oddaji Masterchef završalo: Pravila za kozlat!

Kaja Jurač. FOTO: Pop TV

V zadnji oddaji MasterChefa Slovenija so polfinalna mesta zasedliin. Prvo mesto je že zasedel, da bi se mu pridružili, pa so morali tekmovalci najprej prestati individualni test. Skuhati so morali jedi, ki jih sodniki nikoli ne pripravljajo, saj so v domeni njihovih soprog. Od šova sta se morali poslovitiinSodniki so na balkon poslali tudi Kajo Jurač, ki je bila presrečna. A druga Kaja nad odločitvijo sodnikov ni bila ravno navdušena.: »Kaja Jurač si ne zasluži balkona. Ustavila bi jo in ji rekla: 'Ne, ne greš. Ne greš na balkon',« je dejala. Žan se je strinjal, da Kaji Jurač quiche brez njegove pomoči ne bi uspel.Glede tega, da si Kaja J. polfinala ni zaslužila, so enotni tudi gledalci, ki so svoje mnenje izrazili na Facebooku. Izpostavljamo nekaj komentarjev na včerajšnje dogajanje (nelektorirano):»Kaja J. si absolutno ne zasluži bit tukaj. Za polfinale bi pa mogla znat nekaj sama skuhat.«»Meni se ne zdi pošteno, da je prišla na balkon Kaja J. s tem ko ji je nekdo ves čas pomagal. Gre se za polfinale pa tudi nasploh, tukaj si da tekmuješ in pokažeš kaj znaš. Pomaganje na balkonu bi mogl prepovedat. Ni pravično da gre na koncu nekdo domov k bi si zaslužil bolj kot nekdo ki ni dejansko sam skuhal ampak po navodilih balkona. Resnično pa upam da bo zmagal Žan«»Ali prav razumem to tekmovanje? Se pravi na začetku si izbereš nekoga, ki obvlada kuhanje, se obesiš nanj in mu čim bolj zlezeš nekam. Potem pa prideš z njegovo pomočjo in z revnim znanjem v polfinale. Bravo Kaja J. Obvladaš podle prijeme ampak kuha pa zate Žan. Tukaj krivim predvsem sodnike, ker dopuščajo tak način igre. Ni pošteno!!!«»Kaja Jurač v polfinalu Aaa se norca delate iz koncepta oddaje Masterchef?! Sezona najslabša do zdaj. Da vidi tole Ramsey bi poslal naprej Bineta, Karima in Jezerška domov, pol pa zahteval ukinitev licence oddaje!!!«»Če fa**ng krhkega testa ne znaš v masterchefu naredit brez pomoči pač nisi za polfinale ne. Pravila za kozlat!«