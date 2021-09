Po obračunu z nasilneži znana Slovenka pokazala novo (FOTO)

Radijska voditeljica in komičarkaje nedavno, kot smo poročali, obračunala s spletnimi nasilneži in jim zaradi žalitev, ki jih je bila deležna zaradi postave, povedala, kar jim gre . Tiste, ki prek lažnih profilov na spletu sejejo jezo in gnev, je tudi javno izpostavila.Zdaj pa se je Kocmanova odločila za spremembo pričeske. Do zdaj smo je bili vajeni kot plavolaske. No po novem pa je njena pričeska z nežno roza odtenkom.Njeni sledilci so izbor nove pričeske pohvalili.