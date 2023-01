Po objavi članka v Bulvarju v skrbeh za Andreja Hoferja

Ko smo nedavno v Bulvarju objavili članek o Andreju Hoferju, nihče ni niti pomislil, kakšen odziv bo ta doživel. Voditelj nam je namreč zaupal, da v prostem času zelo rad prebira tudi kriminalke in neizmerno rad pogleda nadaljevanko ali film s to tematiko.

Še posebno mu je všeč vse, kar je povezano z Agatho Christie in njenima nesmrtnima likoma gospodično Marple ter detektivom Poirotom. Po objavi članka pa se je tudi pri voditelju skoraj odvila manjša kriminalka. Pravzaprav kriminalka prek telefonske zveze, saj ga je po prebranem poklicalo lepo število znancev, prijateljev, sodelavcev in tudi sorodnikov. Ti so se namreč zaradi naslova, ki se je glasil V službi glasba, doma kriminal, ustrašili, da so Andreja oropali.

Ker je slovenska navada, da vsakdo rad še kaj doda in po svoje razume, je moral priljubljeni televizijec po telefonu vsakemu posebej pojasnjevati, da se ni zgodilo nič takega in da je tudi z njim vse v redu. Prav tako je vse zaskrbljene napotil, naj do konca preberejo članek in si bodo potem zagotovo oddahnili. Voditelj pravi, da je bil dogodek zanimiv, kdo ve, morda pa ga bo to spodbudilo, da bo tudi sam kdaj napisal kakšno kriminalko.