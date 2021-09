Po novem izpadu Jana v Kmetiji gledalci šokirani, govori se celo o tožbi (VIDEO)

V šovu Kmetija je dogajanje iz dneva v dan bolj napeto. Jan, ki je zmerjal Majdo , se ni zadrževal niti pred voditeljico. Dejal je, da razmišlja o odhodu iz Kmetije, saj da se s takim »'podnom'«, kot sta Majda in, ne misli ukvarjati. »Za drugam kot v hlev tako in tako nisi,« je še enkrat zabrusil Majdi in jo označil za umazanko, voditeljica pa je vse skupaj le nemo opazovala.Po oddaji so se usuli komentarji zgroženih gledalcev, ki so prepričani, da gre za psihično nasilje ter da je Jan prestopil vse meje. Nekateri omenjajo celo tožbe, saj menijo, da bi morali ustvarjalci oddaje tekmovalce zaščititi tudi pred psihičnem nasiljem. Zakaj niso ukrepali, preverjamo pri Pop TV, a odgovorov še nismo prejeli.Objavljamo nekaj komentarjev gledalcev (nelektorirano):»Jan potrebuje psihološko pomoč in je tempirana bomba. Če nekdo postrani pogleda, v sebi čuti bes. Produkcija, upam da vas Majda in ta mlada tožita, ker ju niste zaščitili pred psihičnem nasilju, ki bi brez kamer gotovo prerastlo v fizično, Jan bi ponovno obrnil, da je sprovociran. Če znaš delat in imaš bogastvo, še vedno ne pomeni, da si človek. Po odnosu z najbliznjimi se vidi kako dober človek si.«»Človek rabi strokivno pomoč. Jeza in nasilje v očeh in obnašanju povedo dovolj. Takšno obnašanje pred vso slovenijo, nenaszorovani izpadi v katerih je videti da je sposobno priti do fizicnega nasilja? Ce pride do tega pred kameri le kaj se je zmozno dogajati med stirimi stenami?? Le kaksno nasilje je bilo doma, da otroci nimajo stika, tega si sploh nočem predstavljati. SRAMOTA!«»Enostavno bi ga mogli vreč iz kmetije.«»TAKOJ BI GA MORALA Ga. NATALIJA POSLATI DOMOV!! Brez glasovanja in izločanja drugih za ta teden!!! Ne zasluži si, da gre v boj z še drugim članom družine in da slučajno zmaga in ostane še v šovu!! ENOSTAVNO NAJ JAN ZAPUSTI KMETIJO TAKOJ!!!!«»Kam gre ta Kmetija? Tekmovalci prvih sezon se verjetno krizajo od vsega tega. Takrat se je kregalo iz obupa, jeze ker niso imeli takega luksuza in so se borili, da so lahko sploh do krompirja prisli ne pa kot ga imajo tile loleki, se cigareti so jim na voljo. Katastrofa.«»Pop tv bi mogel Jana izločit, ker ga niso to pomeni da podpirajo verbalno nasilje do žensk. In kaj on govori kaj imajo te ženske doma, a sam se ne vidi, če bi on v življenu kaj dosegel nebi bil na kmetiji. Bravo za njegove hčere da so zbežale in ga nočejo videti, že poznamo razlog.«»Tudi Majda ni angelček.. Ne podpiram Janovih besed daleč od tega sam Majda je pa tudi hinavska, da glava boli.«