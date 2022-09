Po nesrečni izgubi je slovenska pevka sporočila veselo novico!

Maja Keuc je v začetku septembra delila novico o težavah, kjer je opisala podrobno, kaj se dogaja. Takole je zapisala pravi: »Pred dvema mesecema sem prvič v življenju prebolela laringitis, pri čemer sem začela izgubljati glas uro pred koncertom, katerega sem nato se poskusila kljub vsemu oddelati. Očitno je bila to kar velika napaka. Vzela sem si en teden čiste tišine, nato pa me je že čakala kopica nastopov, snemanj in učenja. Kljub temu da sta glasilki po enem tednu izgledali dokaj zdravi, sem fizično čutila, da je vse drugače. Kot da to ni več moj glas. In z vsakim tednom je postajalo slabše in regeneracija daljša.«

Sedaj pa je s svojimi oboževalci delila veselo novico: »Glasilke so zopet BP! Haleluja! Zdaj pa spet počasi turbo v oktober. Sam še refluks porihtamo sunce mi žarko… A ste mi vi zdravi?« Njen glas se je očitno vrnil in spet bo lahko razveseljevala oboževalce s svojim čudovitim glasom.