Po nekaj letih je našla čas za okraske

Letos se je spet pridružila ekipi televizije Veseljak, a radio ostaja njena prva ljubezen.

Prav zaželela sem si druženja ob izdelovanju okraskov, ki jih v stanovanju celo opazim.

Decembrski dnevi so bili za, urednico in voditeljico radia Veseljak, veseli in zelo naporni, odkar pomni. Vse se je namreč vrtelo okoli šole, službe, pevskih nastopov, vodenja prireditev, zamudila ni nobenega nastopa svojih nečakinj in sina. A letos se je vse ustavilo, tempo se je umiril in tako je Janja našla čas celo za to, da je izdelala nekaj okraskov, za kar je nazadnje našla čas v osnovni šoli.»Prav zaželela sem si druženja ob izdelovanju okraskov, ki jih v stanovanju celo opazim. Prejšnja leta je bilo namreč stanovanje namenjeno zgolj obračanju, preoblačenju in kopičenju oblek in glasbil, pospravljali pa smo januarja. Nikoli nisem razumela pogovorov o nabranih odvečnih kilogramih čez praznike, saj na hrano nisem imela časa niti pomisliti. Edini dan za malček razvajanja je bil božični dan, ko rojstni dan praznujeta moj brat in nečakinja,« nam pove Janja, ki se je ta mesec, po dolgih letih, ponoči tudi naspala. Kljub temu da dela vsak dan, bo delavna tudi za božič in silvestrovo.Na božično jutro jo boste lahko slišali na radiu Veseljak, na božični večer pa videli na televiziji. Prav tako se bo s poslušalci in gledalci družila na silvestrovo. »Ja, to je mogoče, ker bomo televizijski program posneli vnaprej, na radiu pa bomo ves čas oddajali v živo. Da bo skok v leto, ki je pred nami, čim bolj optimističen in kolikor se da zabaven,« pravi Janja Ulaga.