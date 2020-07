Po nadlegovanju harmonikarja Marka: Werner bi skrajneža zaprl

Skrajneža bi denarno kaznoval in zaprl

Kot smo že poročali, je, ki na Tromostovju že leta preigrava glasbo v slovenski noši.Ko je to prebral pevecin delil povezavo do našega članka je zapisal, da se zaradi skrajnežev oziroma »teh primitivcev se vse ljudi meče v isti koš. Tega skrajneža, ki išče pozornost na najbolj primitiven način bi bilo treba zapreti za 24 ur...kaznovati z denarno kaznijo 1000 eurov ...denar dati gospodu in naj mu harmoniko in Slovenske narodne pesmi igra 24 ur.«Na Wernerjev zapis so se njegovi sledilci že odzvali:»Takih provokatorjev pa policija ne legitimira, bravo gospodu s harmoniko«»Čestitke gospodu z harmoniko jaz ga podpiram«