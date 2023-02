Po ločitvi od Lenderove gre Miha v šov: »Osebne stvari sem dal na stran«

Na male zaslone se spomladi vrača resničnostni šov Poroka na prvi pogled, ki ga bo spremljala komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. Tudi letos jo bo vodila Špela Grošelj, ob njej pa bosta dogajanje komentirala še nekdanja radijka in stand up komičarka Tanja Kocman ter glasbeni producent Miha Hercog, ki se je po 21 letih razmerja nedavno razšel s pevko Sašo Lendero.

Grošljeva, ki trenutno nastopa na odrih s predstavo Vročica, od druge sezone šova pričakuje veliko, saj pravi, da ustvarjalci oddaje vedo, s čim so se spopadali v prvi sezoni, kako jo zapeljati in kakšne so bile morebitne pomanjkljivosti. Ob tem je še povedala, da je komentatorsko zasedbo izbrala ona. »Tanja je bila tako in tako že v prvi sezoni, ko smo se pogovarjali, koga bi povabili za moški del, pa sem se vsekakor strinjala, da to mora biti Miha,« je povedala voditeljica in dodala, da se ji zdi zelo pomembno, da ima ob sebi osebi, s katerima se pozna od prej.

»Mislim, da je druga sezona kar nadgradila prvo,« je po tem, ko je spoznala ženine in neveste, povedala Špela Grošelj, ki dodaja, da je ena od letošnjih novosti spremenjen ljubezenski status komentatorjev: »No, moj ostaja nespremenjen, jaz sem še vedno samska, medtem ko ima Tanja zdaj boljšo polovico, novi komentator Miha pa je nima več. Veliko vprašanj bomo imeli tudi drug za drugega.«

Oddajo Poroka na drugi pogled bo vodila Špela Grošelj, v studiu pa se ji bosta pridružila Tanja Kocman in Miha Hercog. FOTO: PLANET TV

Miha Hercog, ki se v komentiranje oddaje podaja kot sveži ločenec, pravi, da to dojema kot vrsto nove izkušnje. «Format oddaje mi je všeč. Osebne stvari sem dal na stran, tako da sem to vzel kot neko profesionalno stvar,« pravi Hercog, ki na vse skupaj gleda kot na velik izziv, hkrati pa se mu zadeva zdi tudi malce strašljiva.

»Že na pravo poroko greš zelo živčen, da greš na poroko, na kateri ne poznaš niti partnerja, pa je sploh velik izziv,« pravi Hercog, ki je kljub temu opazil, da med nekaterimi pari vlada zelo strastna kemija, a se sprašuje, kaj to pomeni dolgoročno. Medtem ko je Miha Špelo iz glasbenih krogov dobro poznal že prej, pa tokrat prvič sodeluje s Tanjo, ki ga je takoj osvojila. Tudi Tanja se veseli novega obraza v komentatorski trojici. »Šele zdaj sva se spoznala in moram reči, da ima krasno energijo. Škoda, da nisem več samska, ker on zdaj je,« se navihano pošali.