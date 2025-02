Po ločitvi je Petra Grenier dodala novi priimek in se preselila k partnerju

Lani ob takem času smo pisali, da je Mariborčanka Petra Greiner, nekdanja Slovenka leta, ustanoviteljica Zavoda 13 in tiskovna predstavnica na ministrstvu za digitalizacijo, sveže zaljubljena, potem ko se je konec leta 2022 ločila.

Povsem nepričakovano se je zaljubila v 12 let mlajšega Matjaža Merlaka, v katerem je našla tudi prijateljstvo in pripadnost.

Petra je nedavno zamenjala priimek in k svojemu dodala partnerjevega – Merlak. Za revijo Ona plus je pojasnila, da se ni poročila, temveč je ob spremembi naslova, ko se je z otroki preselila k Matjažu, na upravni enoti le dodala partnerjev priimek.

»Ne, nisva se poročila; tako da me lahko še zaprosi, saj me doslej ni še nihče. V najin skupni dom sem vstopila tudi z njegovim priimkom, Greiner pa s sabo nosim le zato, ker je to priimek mojih zaenkrat še mladoletnih otrok,« je dejala za revijo Ona plus, v kateri je še razkrila, kako živita z novim partnerjem in kako sta ga sprejela njena otroka ter kako se je na njuno zvezo odzvala okolica.

Njen izbranec je Mariborčan Matjaž Merlak, humanitarec, ki se je leta 2016 pridružil društvu Upornik z željo pomagati ljudem.