Po koncu Talentov završalo: Kuhinja! Vse je bilo vnaprej dogovorjeno

V sinočnji, zadnji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent so se zvrstili izjemni talenti, od tega kar dva z zlatim gumbom, ki so s svojimi nastopi navduševali. Od šestih tekmovalcem sta se v finalno oddajo lahko uvrstila le dva. To sta pevec Martin Arbi in pevka Ana Grdadolnik, a kot lahko beremo pod komentarji objav na facebooku, so gledalci v finalu videli tudi izjemnega mladega plesalca Davida Stanojevića.

Objavljamo nekaj komentarjev (nelektorirano) gledalcev. Očitno je David res osvojil njihovo srce.

»David je bil zrel za zmago. Če same pevce iščejo naj preimenujejo v Slovenija išče pevce. Sramota za glasovanje žirije. Naj potem glasujejo 2:2 in pustijo gledalcem da odločijo.«; »David bi moral biti na drugem mestu.«; »Žalostno, David Stojanović bi si prej zaslužil finale namesto koga drugega«; »Imamo deset finalistov, izmed katerih si dve resnično zaslužita mesto v finalu, vsi ostali pa so sicer dobri, ampak žal ste Pop tv in celotna Slovenija, prave talente kot sta David in Žigan neopravičeno spregledali. Očitno spet iščete le povprečne pevske talente.«; »Čestitam Martinu! Čeprav sm navijala za Davida.«; »To je bilo pa tako zrežirano kot korona. Od pop tv ni drugega za pričakovat!«

»Pop tv ne vem kaj hočete doseči, Martin je bil sicer dober ampak sigurno ni bil boljši od Davida, a vam res toliko pomeni da moramo v vsaki oddaji poslušati 90% nastopov povprečne pop glasbe, to oddajo naredi zelo dolgočasno, ko poslušam tak nastop kot je bil recimo od Martina zraven na telefonu igram igrico, pa vem vse kar se je zgodilo.«; »Na avdiciji je Marjetka rekla, da je lahko David letošnji zmagovalec. Branko je danes komentiral, da mogoče ljudje ne bodo prepoznali njegovega talenta in da je bil vrhunski... In potem so prav ti žiranti zapečatili Davidovo usodo«; »Katastrofa od žirantov, najbolj me je pa razočaral Lado, pa se mi je do zdaj zdel fer, Marjetka itak z pevci drži, Branko ma pa itak klovne in transvestite rad niti ne ve kaj je talent. Povprečen nastop Martina nobenega presežka... David Slovenija ima talent je premajhna zate, niti ne zasluzi si te, ti si za Hollywood, bravo za nastop in kapo dol. V tujini bos s tvojim talentov veliko bol cenjen pusti te naše klovne. Pa naslednjič naj naredijo raje Slovenija ima talent v petju, da se ljudje z res talenti ne prijavljajo.«; »Kuhinja, Martin je dober, ampak David si finale zaslužil bolj. David glavo gor, bil si najboljši.«; »Ne bom gledala finala, sramota, v tej državi je vse vnaprej dogovorjeno in zrežirano. Ogabno. David glavo gor, karma bo naredila svoje, čakajo te veliko lepše stvari. Samo ne obupaj.tvoj nastop je bil zmagovalen za finale!«

Ob koncu oddaje se je oglasil David, ki se je vsem sledilcem zahvalil za prijazne komentarje in jim dal vedeti, da se bodo še srečali.