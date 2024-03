Po koncertu padel na koleno ter jo zaprosil za roko

V enem najbolj romantičnih krajev v Sloveniji, v Kostanjevici na Krki, ki so jo nekateri poimenovali slovenske Benetke, so Kvatropirci na dan žena priredili koncert in nanj povabili vedno nasmejano pevko Alyo. Glasbeniki so v nekaj letih skupnega sodelovanja s simpatično pevko, pred štirimi leti so namreč skupaj posneli skladbo Spet zaljubljena, razvili prav poseben, pristen prijateljski odnos. Skupaj so nastopili že večkrat, Alya pa je na njihovih koncertih zelo zaželena gostja.

»Tokrat pa je bilo nekaj drugače. Že v zaodrju sem zaslutila, da se pripravlja nekaj nenavadnega, saj so mi kljub dogovorjenemu času, ko bi morala na oder, rekli, da še ni čas. Bila sem na trnih in sem fante vprašala, kaj se dogaja, vendar so bili vsi tiho kot miške,« nam je pojasnila Alya, ki se ji je kmalu zatem, ko je stopila na oder, posvetilo, kaj imajo za bregom.

»Fantje so mi pripravili res srčen nagovor, povedali so, da smo že lani ob dnevu žena imeli skupni koncert, a mi niso prinesli šopka, letos pa so se odločili za popravni izpit. Ob vsej tej pozornosti sem spustila solzico sreče,« je bila Mozirjanka hvaležna za tako pozorne kolege in prijatelje, ki ji stojijo ob strani.

Alya je bila prav tako neizmerno vesela zaroke, ki se je zgodila po koncertu. FOTO: osebni arhiv

Kmalu je sledila še druga vesela novica, ta pa se je zgodila v romantični Kostanjevici. Obiskovalec koncerta Simon je namreč po koncertu padel na koleno ter s čudovitim zaročnim prstanom zaprosil za roko svojo Majo, ki večera zagotovo ne bo nikoli pozabila. Tudi tokrat pa ni šlo brez manjših zapletov, saj je bil bodoči ženin malce živčen in je prstan, ki ga je izbral v petih minutah, po nesreči pustil nekje v avtu, zagato pa sta rešila njuna otroka, ki sta ga na koncu le našla.

»Res je, da sem romantična duša, tako mislim, da mora biti zaroka spontana, nenačrtovana, všeč pa so mi poroke na prostem, na travniku, v naravi,« je o sanjski zaroki in poroki povedala Alya, ki se veseli pomladi, ki trka na vrata.