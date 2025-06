Po končanju spora sta se oglasila Raay in Nika Zorjan, to sta povedala

Poročali smo, da je spor med Maraayo in Niko Zorjan končan. Stranema se je namreč uspelo dogovoriti. O tem sporu so danes govorili tudi v Tarči na RTV Slovenija. Pred snemanjem se je za oddajo oglasil Aleš Vovk - Raay, Zorjanova pa je v oddaji sodelovala v živo.

»Upam, da smo s tem pokazali, da se spore da reševati tudi na spoštljiv način, z dialogom in da se da poiskati sporazum in rešitev za obe strani. Upam, da bomo s tem zaustavili val spletnega nasilja, ki ga je ta javna polemika povzročila,« je v posnetku, ki so ga predvajali, povedal Raay.

Zorjanova zadovoljna

Zorjanova je z razpletom zadovoljna. »Potrjujem, da smo sporazumno našli rešitev in da sem zelo vesela, da moje pesmi prihajajo nazaj na vse digitalne platforme in pa tudi YouTube kanal. Sem neizmerno vesela, da bom lahko spet pela svoje pesmi, ker te pesmi so dejansko del moje zgodbe, velik del mene, moje poti. Vesela sem, da se je vse uredilo in da se lahko zdaj fokusiram na stvari, ki jih imam najrajši in to je petje, ustvarjanje in nastopanje,« je v uvodu povedala Zorjanova.

Voditeljica Tarče Erika Žnidaršič je Zorjanovo vprašala glede prve pogodbe, ki jo je pevka podpisala, ko je postala polnoletna. Zanimalo jo je, ali je bila naivna, da je podpisala pogodbo, ki jo je omejila, ali pa je bila zavedena. »Jaz sem v ta glasbeni svet oziroma v to glasbeno industrijo vstopila res zelo mlada in seveda z velikimi sanjami in pa tudi z velikim zaupanjem. Res je tudi to, da nisem imela veliko izkušenj in enostavno tudi nisem razumela vseh vidikov te pogodbe oziroma tudi teh poslovnih razmer. Enostavno sem verjela, da bom šla po neki pravi poti, kar seveda do neke točke sem seveda tudi šla, da ne bo pomote, ampak potem sem pa enostavno skozi čas začutila, da nimam več nekega prostora za osebno rast in da se moj glas utiša in sem potem začela razmišljati o spremembi,« je odgovorila na to vprašanje.

Nato je voditeljica Zorjanovo še vprašala, kaj je bilo tisto, kar jo je motilo. »To ni bil samo en razlog, ampak je bilo postopno zbujanje. Neko spoznanje, da jaz kot umetnica več ne morem ustvarjati v okolju, kjer nisem čutila varnosti, zaupanja, nekega prostora za osebno rast, spoštovanja. Primorana sem se bila potem odločiti, ali ostanem in še vedno naprej izgubljam del sebe, ali pa tvegam in odidem svojo pot in odločila sem se za slednje. Ja, zelo težko je bilo,« je odgovorila Zorjanova.