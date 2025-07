Po javnem sporu o Gazi Luka in Borut Pahor skupaj na večerji. Tema pogovora? Tudi čedna dekleta (FOTO)

Ko je nekdanji predsednik republike Borut Pahor izjavil, da dogodkov v Gazi ne bi označil za genocid, je sprožil buren val ogorčenja – celo v lastni družini. Ostro ga je javno kritiziral inštitut Gajst, ki ga vodi njegov sin Luka Pečar Pahor, in mu simbolično podelil nezadostno iz mednarodnega prava. A kot kaže, je oče vendarle imel možnost za popravni izpit – in to ob sušiju v eni od ljubljanskih restavracij.

Borut Pahor je na Instagramu objavil fotografijo in zapis z večerje s sinom Lukom, kjer sta si, kot pravi, izmenjala misli o domovini in svetu:

»Sinoči sva z Luketom večerjala in opravljala domovino in svet v japonski restavraciji Sushimama. Jaz nisem tak fen japonske kuhinje kot on, ampak je bilo vse zelo okusno, priznam.«

Vzdušje je bilo, kot kaže, harmonično: »Bil je lep moški večer, ki seveda ni minil brez omenjanja čednih deklet.«

Objavo je pospremil z množico hashtagov, med drugim v angleščini #sinoči, #očesin, #večerja, #čenčanje, #okusno, #hrana, #nekdanjipredsednik, #predsednik, #predsednikpahor, #pahor, kar kaže na njegovo običajno lahkotno samopodobo.

Spomnimo, Inštitut Gajst, ki se ukvarja z diplomatskim izobraževanjem, je bil o Pahorjevi izjave o Gazi neizprosen: »Ima pravico podati tako politično oceno, a njegova argumentacija bi na izpitu iz mednarodnega prava prejela nezadostno. Zakaj? Ker ni celostna in relativizira.«

Dodali so še: »Še vsakomur, ki je padel na izpitu, smo omogočili popraviti oceno, a ne? No, da vidimo. Ta bo težka. Živi in se uči.«

Ali je Pahorju mlajšemu uspelo očeta prepričati, da ponovno premisli svojo izjavo? To ostaja neznanka. Jasno pa je, da sta kljub javni nesoglasnosti v osebnem odnosu ohranila dialog.