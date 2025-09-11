Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten

Na slovenski glasbeni sceni je zadnje dni precej pestro. Pesem Natalije Verboten Made in Slovenija, ki je ta teden ugledala luč sveta, je sprožila pravo javno razpravo med pevci in avtorji. Medtem ko so se v komentarjih oglašali Špela Grošelj, Domen Kumer in Mirna Reynolds, pa se nam je zdaj oglasila še glavna akterka – Natalija sama.

Pesem posnela že leta 2010

»Skladbo Made in Slovenija sem posnela leta 2010, istega leta sem rodila in Domnu rekla, da pesmi ne bom izdala, ker se bom posvetila materinstvu,« nam je razkrila pevka. Dodala je, da je njen frizer Kristijan letos obudil spomin na pozabljeno pesem: »V začetku leta sva debatirala, da bi rada posnela nekaj v svojem slogu, ko me je spomnil na Made in Slovenija. Še isti trenutek sem poklicala Domna, če jo še ima – in dogovorila sva se, da jo naredimo.«

Besedilo je prilagodila Mirna Reynolds, saj je bila druga kitica prvotno pisana glede na Natalijino takratno življenjsko situacijo: »Govorila je o plenicah in tem, da sem mlada mamica. Zdaj smo jo posodobili, čez poletje pa posneli pesem in videospot.«

»Smešne in nepotrebne debate«

Glede burnih odzivov glasbenih kolegov pa Natalija ostaja mirna, a jasna: »Običajno je, da avtorji skladbo ponudijo še drugemu izvajalcu, če je eden ne vzame. Mene osebno nikoli ni zanimalo, komu je bila pesem prvotno namenjena. Zato se mi zdijo debate na to temo smešne in nepotrebne.«

S tem je pevka na svoj način potegnila črto pod ugibanji in nesoglasji, ki so razburkala domačo estrado. Pesem Made in Slovenija pa zdaj, po dolgih letih, končno živi v svoji pravi obliki – z Natalijo Verboten na čelu: