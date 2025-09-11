MADE IN SLOVENIJA

Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten

Takšne debate se ji zdijo smešne in nepotrebne.
Fotografija: FOTO: Natalija Verboten, Facebook
Odpri galerijo
FOTO: Natalija Verboten, Facebook

N. B.
11.09.2025 ob 10:25
11.09.2025 ob 11:01
N. B.
11.09.2025 ob 10:25
11.09.2025 ob 11:01

Na slovenski glasbeni sceni je zadnje dni precej pestro. Pesem Natalije Verboten Made in Slovenija, ki je ta teden ugledala luč sveta, je sprožila pravo javno razpravo med pevci in avtorji. Medtem ko so se v komentarjih oglašali Špela Grošelj, Domen Kumer in Mirna Reynolds, pa se nam je zdaj oglasila še glavna akterka – Natalija sama.

Pesem posnela že leta 2010

»Skladbo Made in Slovenija sem posnela leta 2010, istega leta sem rodila in Domnu rekla, da pesmi ne bom izdala, ker se bom posvetila materinstvu,« nam je razkrila pevka. Dodala je, da je njen frizer Kristijan letos obudil spomin na pozabljeno pesem: »V začetku leta sva debatirala, da bi rada posnela nekaj v svojem slogu, ko me je spomnil na Made in Slovenija. Še isti trenutek sem poklicala Domna, če jo še ima – in dogovorila sva se, da jo naredimo.«

Besedilo je prilagodila Mirna Reynolds, saj je bila druga kitica prvotno pisana glede na Natalijino takratno življenjsko situacijo: »Govorila je o plenicah in tem, da sem mlada mamica. Zdaj smo jo posodobili, čez poletje pa posneli pesem in videospot.«

»Smešne in nepotrebne debate«

Glede burnih odzivov glasbenih kolegov pa Natalija ostaja mirna, a jasna: »Običajno je, da avtorji skladbo ponudijo še drugemu izvajalcu, če je eden ne vzame. Mene osebno nikoli ni zanimalo, komu je bila pesem prvotno namenjena. Zato se mi zdijo debate na to temo smešne in nepotrebne.«

S tem je pevka na svoj način potegnila črto pod ugibanji in nesoglasji, ki so razburkala domačo estrado. Pesem Made in Slovenija pa zdaj, po dolgih letih, končno živi v svoji pravi obliki – z Natalijo Verboten na čelu:

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Natalija Verboten Domen Kumer pevka Špela Grošelj made in Slovenija

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.