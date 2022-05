Po izpadu tekmovalke iz Masterchefa završalo: Zlobna je

Tekmovanje v Masterchefu se je končalo za Anito Ferlin, ki ji je bilo pred odhodom domov težko, saj je želela skuhati ali speči še kaj dobrega, vseeno pa je bila zadovoljna, da je nastopila v tem kuharskem šovu. V tej sezoni so se tekmovalci razdelili v dva prijateljska tabora, najmanj naklonjena Aniti pa je bila ves čas Maša Cimermančič, ki je prepričana, da ima Anita premalo znanja v kuhariji. Med oddajami je o Aniti večkrat povedala kakšno pikro, kar so opazili tudi gledalci.

Anita s ponosom odhaja domov. FOTO: Pop TV

Po objavi, da Anita odhaja domov, so se na facebooku zvrstili komentarji, ki menijo, da bi morala Anita zapustiti oddajo že pred časom, še predin, a hkrati so dali vedeti, da si želijo čimprejšnjega odhoda Maše, ki je bila vseskozi kritična do Anite. »Sama zloba je je«, »škodoželjna je«, »že par oddaj čakam, da zloba odleti skozi vrata«, »pripeljati bi ji morala svoja otroka, da vidi, kaj je bonton«, »prepotentna«, »Maša, si podla oseba! Edina, ki si 'šinfala' tekmovalce čez celo oddajo. Zamisli se nad sabo ...« Tako so se vrstili negativni komentarji o Maši.

Ena od gledalk se sprašuje, zakaj ustvarjalci oddaje dopustijo. »Toliko zlobe nekaterih tekmovalcev. A to res vse samo zaradi šova?« je zapisala. Dodala pa: »Naš Masterchef je zgled dogajanja v naši družbi: negativna privoščljivost, zahrbtnost, podtikanja ... Naj jim bo za zgled avstralski Masterchef, kjer so v ospredju profesionalnost, pozitivne spodbude, dobri odnosi med tekmovalci ...«