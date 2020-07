Pevkaje ta teden na družbenih omrežjih povzročila pravi vihar, saj je ob čudoviti poletni fotografiji zapisala: »Poletje mi je pripravilo prav posebno zgodbo...še z nekom...« Kmalu so se vsule čestitke , saj so bili uporabniki Facebooka in Instagrama brez dvoma prepričani, da je pevka v veselem pričakovanju.Le dan kasneje pa je Žagarjeva sporočila, da se nahaja v Splitu, kjer snema nov romantičen videospot in nov duet. Tako se vse bolj zdi, da je pevka s tem, da ji je poletje pripravilo posebno zgodbo še z nekom, v resnici ciljala na nov projekt, ki ga pripravlja.Ali se morda še kaj skriva v ozadju, bomo izvedeli kmalu, je pa pevka razkrila, da bo to ena izmed najbolj romantičnih njenih pesmi.