Po incidentu na oskarjih se je oglasila Slovenka, ki ima tako bolezen kot žena Willa Smitha

Klofuta Willa Smitha in norčevanje Chrisa Rocka na letošnji podelitvi oskarjev še vedno močno odmeva. Nekateri za njegovo dejanje obsojajo prvega, da nasilje v nobenem pirmeru ni rešitev, drugi so kritično do komika, da je bilo norčevanje iz bolezni Jade Pinkett Smith neprimerno.

Mnogi so ob tem tudi prvič slišali za alopecijo – bolezen, zaradi katere posameznik ostane brez las, lahko tudi vseh dlak po celesu. Na Mični smo o tem pred časom že pisali, svojo zgodbo nam je razkrila Mateja Osredkar. Branje nadaljujte TUKAJ!