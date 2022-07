Po hudi nesreči Cavazza prvič pred kamerami: Ogromno ljudi se ne spomnim ...

Legendarni igralec, velikan gledališča in filma Boris Cavazza, se je na počitnicah v Dolomitih poškodoval pri padcu po stopnišču. To se je zgodilo v začetku leta, sedaj pa je prvič stopil pred kamere in v intervjuju z Vesno Milek razkril, kako hude so bile poškodbe in kakšno je okrevanje. Zdravniki niso bili preveč optimistični in napovedali so mu težko rehabilitacijo.

Tistega dogodka se vse do danes ne spomni, kakor tudi ne številnih ljudi. »Izgubil sem se, res,« je bil odkrit legendarni igralec.

»To, da se ne spomnim je pa res, tako. Ne spomnim se ogromno ljudi, ne gre za enega ali dva. Ogromno ljudi se ne spomnim, ampak vem, kateri so,« je povedal z žalostjo v glasu. Kot je še povedal, mu je žena Ksenja Benedetti razkrila, da je v času okrevanja govoril kar italijanski, brez kakšnega posebnega razloga.