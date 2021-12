Po hudem boju znani superfinalisti Kmetije (FOTO)

V Kmetiji se je prvič zgodilo, da so se za vstopnice v superfinalu pomerili v četveroboju. V igri so ostali Karin, Nina, Tilen in Tjaša.

Se pa seveda čuti, da se bliža konec šova in da tekmovalcem popuščajo zavore. Kako so škripale postelje in kako vroče je bilo, si preberite tu.

Pismo Natalije. FOTO: Voyo

In nato je prišlo pismo voditeljice Natalije, ki je vse pozvala v areno. Nina je ob tem obupavala in ni našla motivacije za boj. »Kar bo, pa bo. Sem že naveličana tega okolja.« Karin pa je optimistično napovedala, da se že vidi v finalu.

Tilen, Karin in Nina v boj za veliko nagrado

In nato se je začel boj in prvemu je uspelo opraviti nalogo Tilnu, Nina, ki pred začetkom četveroboja obupavala, je postala druga superfinalistka, tretja pa Karin, ki je bila boljša od Tjaše, ki je tako postala članica porote.

TIlen je dejal, da je bilo zahtevno, a da se mu sanje uresničujejo. Nina je povedala, da vsega skupaj sploh ne dojema, Karin pa je dodala, da je vzhičena do konca.

Veselje supefinalistov. FOTO: Voyo

