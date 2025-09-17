Po hodnikih RTV Slovenija se šušlja o Igorju E. Bergantu, imamo odgovor vodstva

Priljubljeni voditelj Igor Evgen Bergant naj bi po več kot 14 letih zapustil voditeljsko mesto v oddaji Odmevi, je poročal Info360.si. Zamenjal naj bi ga dolgoletni dopisnik RTV iz Beograda in Berlina Boštjan Anžin. Tudi naši vir pravi, da se bo hodniku nacionalne televizije »govori in sliši«, da Bergant menda zapušča ekipo Odmevov, a da ni še nič uradno. Sodeč po odgovoru, ki smo ga prejeli z RTV Slovenija, za to menjavo prvič slišijo.

Na vodstvo RTV Slovenija smo naslovili vprašanje, ali se obetajo menjave na voditeljskih mestih in ali govorice o Bergantu držijo. »Igor E. Bergant ostaja voditelj Odmevov, o morebitnih menjavah voditeljev bomo gledalce pravočasno obveščali,« so bili jasni.

Anžinu se je sicer nedavno iztekel drugi zaporedni mandat za dopisnika Beograda. Po skoraj desetih letih se je v Slovenijo vrnil z ženo Janjo, tudi novinarko. V Beogradu ga je nasledila Aleksandra Banjanac Lubej, dolgoletna novinarka RTV Slovenija.

V zvezi z odhodom in novimi zadolžitvami smo Anžinu pred časom zastavili nekaj novinarskih vprašanj, a nam je obljubil, da bo nanje odgovoril takoj, ko bo lahko, saj smo ga ujeli sredi selitve. Za zdaj je znano le, da se je po odhodu iz Beograda vrnil v svojo matično zunajpolitično redakcijo RTV Slovenija.