Po grožnjah se je oglasila Senidah (FOTO)

Priljubljena pevka, ki jo poznamo pod umetniškim imenom Senidah, ni ena izmed tistih estradnic, ki bi svoje zasebno življenje razgaljala na družabnih omrežjih ali pa o svoji intimi na dolgo in široko razglabljala v intervjujih. Skrivnostna pevka se je pred tedni sicer znašla na naslovnicah srbskih medijev, ki so pisali, da naj bi jo preganjala estradniška mafija.Za denar naj bi jo izsiljevali njeni nekdanji sodelavci iz Sarajeva, ki ga je minulo leto zapustila zaradi zapiranja meja v času pandemije koronavirusa, pravi razlogi za njen beg v Slovenijo pa naj bi se skrivali v grožnjah, ki so sledile, ko se je odločila zamenjati ekipo svojih sodelavcev, med katerimi sta bila tudi bosanska raperjainPevka se je takrat zavila v molk, zdaj pa se je odločila s svojimi zvestimi sledilci in sledilkami deliti sladko skrivnost, ki jo spremlja že nekaj časa. Na instagramu je namreč objavila fotografijo, na kateri pozira v objemu mlajšega partnerja. »Danes si mi pokazal, kako čudovita oseba si, in me pripeljal do spoznanja, kako blagoslovljena sem, da si del mojega življenja. Večno te bom ljubila. Tvoj nasmeh mi pomeni vse,« je zapisala 36-letna pevka, ki zadnje mesece kar žari, in očitno je prav Stefan razlog za njeno nepopisno srečo.