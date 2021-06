Po govoricah pokazala nosečniški trebušček

Svetlana s prvorojencem Konstantinom FOTO: INSTAGRAM

Oboževalci priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejo se zagotovo spomnijo lepe plesalke ukrajinskega rodu, ki je plesnih korakov učila zmagovalca KmetijeV času, ko sta se spretno sukala po parketu, se je ves čas šušljalo in namigovalo, da se med njima nekaj plete. Govorice sta nekajkrat zanikala oba, že nekaj časa pa je jasno, da je Svetlana še vedno srečna v objemu svojega moža, prav tako plesalcaNjuna družinica se bo konec avgusta povečala, in čeprav je Svetlana nekaj časa spretno skrivala svoj nosečniški trebušček, ga je pred kratkim ponosno nastavila fotografskemu objektivu in priznala, da se že vsi neizmerno veselijo novega družinskega člana oziroma članice.O spolu otroka lepa plesalka ne govori na glas, je pa povedala, da se družbe v svoji sobici iskreno in nadvse veseli njen prvorojenec, sedemletni, ki pogumno stopa po poti staršev in že osvaja prve medalje na plesnih tekmovanjih.