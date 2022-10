Po dolgih letih srečanje znanega pevca in legendarne igralke

Kostanjevica na Krki, ki se je je zaradi njene lokacije prijel vzdevek dolenjske Benetke, je eno najmanjših slovenskih mest. Kljub temu pa se, četudi poredko, tudi v takšnem mestecu zgodi, da se domačini ne srečajo več let. To se je primerilo tudi Nacetu Junkarju in Klari Hvale. Sredi kostanjeviškega otoka, kjer med drugim stojita pošta in vodnjak in kjer tako domačini kot obiskovalci radi posedajo, sta se nedavno srečala po naključju.

Nace je znan kostanjeviški obraz in ga zaradi dolgoletne prisotnosti na glasbeni sceni ni treba posebno predstavljati, ime Klare Hvale pa je za marsikoga najbrž neznanka. Če pa bi omenili ime Klarica Jankovič, bi jo verjetno spoznalo več ljudi, saj je ravno pod tem imenom pred mnogo leti igrala v legendarnem slovenskem filmu Tistega lepega dne. Poleg nje so v filmu Franceta Štiglica zaigrali Duša Počkaj, Bert Sotlar, Arnold Tovornik in drugi. Klara, ki se je takrat pisala Jankovič, se je v spomin slovenskih gledalcev zapisala tudi po vlogi deklice Mileve v legendarni nadaljevanki Bratovščina Sinjega galeba in filmu Nevidni bataljon. Umetnica, ki se je ukvarjala tudi z baletom in igranjem klavirja, je igralsko pot nato končala, ne pa tudi svoje vezi z umetnostjo. Kar petdeset let je bila muza in prva poslušalka novih stvaritev pokojnega moža, pesnika in glasbenika Janeza Hvaleta.

Čeprav sta oba pogosto v Kostanjevici, sta se naključno zagledala po več letih.

Kostanjeviška domačina sta nam po svojem ganljivem srečanju zaupala, da sta se neznansko razveselila drug drugega. Hvaletova je spremljala tudi Nacetovo glasbeno pot, on pa je očaran nad njeno vitalnostjo. Nace bo prihodnje leto zaznamoval petdeset let svojega delovanja, o čemer je med drugim tekla beseda sredi Kostanjevice. Ali bo pri tem posebnem jubileju sodelovala tudi Hvaletova, ni znano, ji je pa Nace zapel nekaj pesmi v živo, potem ko ga je obiskala na njegovi terasi. Klaro je namreč povabil v svoj kostanjeviški dom. To je bilo pevcu v posebno veselje, Klara pa ni skrivala, da je ob njegovem nastopu potočila solzo.