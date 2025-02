Po dolgem času se je oglasila Julija Adlešič: kaj se dogaja z njeno roko? (VIDEO)

Te dni je na družbenem omrežju TikTok veliko pozornosti pritegnila glavna akterka afere odrezana roka Julija Adlešič. Kot je razvidno iz objavljenih posnetkov, je odpotovala v Dubaj, kjer si ogleduje številne znamenitosti.

Adlešičeva še vedno skrbno skriva roko, ki si jo je odrezala pred šestimi leti pri poskusu zavarovalniške goljufije za kar 1,6 milijona evrov. Tudi tokrat si jo je za nastop v videu pokrila z ruto.

Zdravniki so ji roko uspešno prišili, ampak ...

4. januarja 2019 si je takrat 21-letna Julija s krožno žago odrezala roko v zapestju. Zdravniki v ljubljanskem kliničnem centru so ji roko uspešno prišili, je pa nato med pregledom zdravnikom povedala, da noče imeti prišite roke. Kirurgi so takrat ugotovili še, da so na ranah nastale ozebline. Kot so kasneje domnevali, naj bi prišito roko tiščala v zamrzovalnik, da bi ji odmrla.

Pred časom je Julija v intervjuju za Slovenske novice ekskluzivno povedala, da ima zaradi odrezane roke težave ne le pri iskanju službe, temveč tudi pri vsakodnevnih opravilih, saj si med drugim ne more natakniti uhanov.