Po dobrem letu je spet samski!

Štajerski Brendi je veseli muzikant in tudi sicer po značaju šaljivec. S komer koli ali kjer koli je, običajno poskrbi za dobro voljo in se hitro znajde v središču pozornosti. Pozna ogromno šal, posebno ljube so mu o blondinkah, vsako šalo pa zna sprejeti tudi, če ta leti na njegov račun. Pravi, da je zelo pomembno, da se zna človek smejati tudi na svoj račun. Te dni pa ni tako židane volje kot običajno. Izvedeli smo namreč, da je glasbenik po nekaj več kot letu dni znova samski. Razšel se je z dekletom, o katerem se je večkrat rad pošalil, da so mu jo našle prav Slovenske novice. Koliko resnice je v tem, je težko reči, a dejstvo je, da smo pred časom pisali o tem, da je samski, kmalu zatem pa se je v javnosti pojavil z dekletom. Zdaj je ljubezni, kot kaže, konec.



Tudi na facebooku je glasbenik svoj status razmerja spremenil v samskega, na vprašanja sledilcev, ali je res znova prost, pa odgovarja le na kratko. Napisal je namreč le, da vse drži in da sta se z dekletom razšla mirno, a o podrobnostih ne želi govoriti na dolgo in široko. Zdaj se tolaži v družbi s prijatelji, čeprav trpljenje ni preveliko, Štajerski Brendi pa se je menda hitro vživel v samski stan. »Mi pa trenutno tako, kot je, čisto ugaja. Prav nič mi ne manjka in prav nikamor se mi ne mudi, zato bom verjetno samski ostal kar nekaj časa. Lačen nisem, žejen tudi ne, vroče mi je pa prav tako kot vsem drugim. Kaj mi torej manjka?« se pošali sveže samski glasbenik, ki ima tudi novo sporočilo za bralke Bulvarja. »Naj se mi javijo, brez strahu, morda pa se na novo zaljubim v katero od njih,« pravi v smehu in doda, da ne gre za šalo, saj je prepričan, da mu bodo hitro manjkale nežnosti, ki jih lahko moški dobi le pri ženski. V zadnjem letu in pol je pevec bolj ali manj lenaril, saj nastopi niso njegov edini vir preživetja, a se veseli vseh trenutkov, ko bo stal na odru, ob tem pa napoveduje, da bo zagotovo poskrbel tudi za kakšno novo pesem.

