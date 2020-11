Po devetih mesecih sta ga dočakala

Ljudje so prispevali od enega pa vse do 1000 evrov.

Pa ga imava. Najin album končno drživa v rokah. Po natanko devetih mesecih, kolikor je minilo od najine prah dvigajoče Adrifund akcije. Namesto koncerta z bendom, ki sva ga sprva načrtovala in upala, da bo izvedljiv, sva se vsem najinim podpornikom v živo javila z domačega kavča in skupaj smo odštevali čas do spletnega izida albuma z naslovom, ki je nastal v obratnem vrstnem redu,« sta vesela glasbena zakoncain. Predvsem pa sta vesela, da jima je drugačen koncept, ki sta se ga lotila in je pri nas novost, tako dobro uspel. »Ljudje so lahko album kupili vnaprej, še preden je bil posnet. Midva pa sva na ta način prišla do začetnega kapitala za snemanje. Ljudje so za to prispevali od enega pa vse do 1000 evrov. Za določene zneske pa so si lahko izbrali tudi nagrade, kot na primer zgoščenko ali USB-album, skodelice, videovoščila, osebno dostavo albuma, mini koncert na domu in podobno. Najino idejo je podprlo kar 327 podpornikov, ki so verjeli v najin končni izdelek. Zato so lahko dobrih devet mesecev pozneje postali tudi prvi lastniki albuma in drugih predmetov. Pakete zanje sva pakirala 10 ur skupaj in ponosna sva, da sva jih že odposlala po vsej Sloveniji pa tudi na Švedsko, v Nemčijo in Veliko Britanijo,« pravi glasbenica Tjaša Hrovat Steklasa.Album sta z možem Urošem poimenovala Doza romantike, saj je prav to tisto, po kar pridejo poslušalci tudi na njune nastope. »Največji sladkorček in posebnost pa je gotovo ta, da sva album izdala tudi na USB-kartici, da ga bodo lahko uporabljali tudi tisti, ki nikjer več nimajo možnosti poslušati CD-ja,« nam še povesta glasbenika, ki cen albuma in drugih izdelkov v spletni trgovini nista navijala, saj si želita, da je njuna glasba dostopna vsem in da gre tudi v svet. »Če kdo misli, da bova s prodajo albumov obogatela, oziroma misli, da sva si iz zbranega denarja na Adrifundu lahko kupila še kaj drugega, pa se hudo moti,« je še odkrita Tjaša. Ne glede na vse, je izdelek končno v njunih rokah. »Midva pa ne bi mogla biti bolj ponosna in zadovoljna. So pa tudi prvi odzivi fantastični in nestrpno čakava tudi tiste, ki šele prihajajo,« skleneta Tjaša in Uroš.