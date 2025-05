Po Delovni akciji odjeknilo med gledalci in to kljub težki zgodbi Suzane: Tukaj ste pa mimo usekali. Žal ... (FOTO)

Po krajšem premoru se je ekipa Delovne akcije vrnila z novo epizodo in obiskala Celje, kjer so na pobudo Zorice priskočili na pomoč njeni prijateljici Suzani in njeni hčerki Sari. Suzana v času prijave še ni vedela, da se ji bo življenje obrnilo na bolje.

Očetovi izpadi, spolno nadlegovanje neznanca ...

Njeno otroštvo je bilo polno bolečine – odraščala je ob očetu alkoholiku in invalidni materi, v domu, kjer so prevladovali prepiri in nasilje. Že kot otrok se je morala skrivati pred očetovimi izpadi. Poleg družinskega nasilja je bila več let tudi žrtev spolnega nadlegovanja znanca, o čemer ni nikomur spregovorila vse do 30. leta. Kasneje se je z novim partnerjem trudila za boljše življenje, a se je tudi ta odnos izkazal za nasilnega. Po hčerkinem rojstvu je Suzana zbrala pogum, partnerja prijavila in si izborila varnost. Sara z očetom nima stikov, saj se je odločil za alkohol namesto očetovstva.

Po ločitvi sta se mati in hči vrnili v družinsko hišo, kjer sta skrbeli za bolna starša – oče je imel raka, mama hudo demenco. Po mamini smrti je oče umrl že naslednji dan. Kljub vsemu trpljenju sta mama in hči ostali povezani in močni. Dom, v katerem živita, pa nujno potrebuje prenovo, kar jima bo ekipa Delovne akcije zdaj tudi omogočila.